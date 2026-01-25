Атака на енергетику: у Києві без світла понад 800 000 абонентів

Після нової атаки рф у ніч проти 24 січня у Києві залишились без електроенергії сотні тисяч абонентів. Про це повідомив перший віцепрем'єр — міністр енергетики Денис Шмигаль після засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у столиці та області.

Атака на енергетику

Під час чергової масованої атаки окупанти цілили по енергетиці, опаленню та іншій цивільній інфраструктурі у Київській, Харківській, Чернігівській та інших областях, зауважив чиновник.

«Постійні атаки ворога, на жаль, не дають стабілізувати ситуацію [з електрикою]. Енергосистема не встигає відновитися. Без світла в столиці через екстрені відключення — понад 800 000 абонентів. Дефіцит потужності зберігається. Працюємо з партнерами над його зменшенням», — розповів Шмигаль.

Він додав, що на засіданні Штабу посадовці скоординувались стосовно відновлення теплопостачання.

Також міністр зазначив, що під час надзвичайної ситуації в енергетиці влада посилює роботу з вразливими категоріями громадян: «Всі служби отримали необхідні завдання».

Гуманітарна допомога

Стосовно гуманітарної допомоги, Шмигаль повідомив, що за останні дні з одного з хабів Міненерго вдалося розподілити більш ніж 143 тонни такої підтримки: насамперед йдеться про генератори, трансформатори, кабелі та насоси, які є «критично важливими для стабілізації роботи підприємств».

«Допомога надійшла енергетикам Києва та області, Сумщини, Харківщини та іншим регіонам. Плануємо передати частину генераторів від міжнародних партнерів у пункти обігріву ДСНС, щоб забезпечити людей електрикою у період відключень. Очікуємо додаткове обладнання від Словаччини, Швейцарії, Нідерландів, Азербайджану, Італії, Латвії, Польщі», — розповів чиновник.