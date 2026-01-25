Нафтогаз збільшив імпорт електроенергії з Європи

З метою стабілізації ситуації в енергосистемі та на виконання рішення уряду Група Нафтогаз цього тижня збільшила імпорт електроенергії з Європи. Про це зазначив Сергій Корецький, голова правління НАК «Нафтогаз України».

Імпорт електроенергії

«Обсяги закупівлі імпортної електроенергії вже покривають понад 50% потреб всіх підприємств Групи, як це передбачено урядовою постановою. Відповідний обсяг електроенергії вивільнено для потреб побутових споживачів», — зазначив Корецький.

Нагадаємо

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 16 січня підвищила максимальні ціни на електроенергію для бізнесу втричі. За словами генерального директора компанії YASNO Сергія Коваленка, це рішення допомогло Україні збільшити імпорт електроенергії.

За його словами, таке рішення регулятора допомогло бізнесу можливість закуповувати електрику за кордоном і продавати її в Україні. Коваленко додав, що мова йде саме про можливість комерційного імпорту.