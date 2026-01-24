Як отримати підтвердження стажу в Польщі

1 січня 2026 року періоди професійної діяльності, відмінні від роботи за трудовим договором, також враховуються до трудового стажу. Зміни будуть запроваджені поетапно. З 1 січня 2026 року нові правила застосовуватимуться у секторі державних фінансів, а з 1 травня 2026 року — у всіх інших. Про це пише inpoland.net.pl.

Як зараховуватимуть стаж

До трудового стажу зараховуватимуться періоди ведення бізнесу, роботи за умовою договору та умовою з агенцією. Періоди догляду за дитиною також будуть враховані, якщо за цей час було сплачено внески на пенсійне страхування та страхування на випадок інвалідності.

Нові правила також поширюватимуться на осіб, які працювали за кордоном на підставі, відмінній від трудових відносин, за умови, що вони мали відповідне страхування.

ZUS видасть довідки, що підтверджують працевлаштування у ці періоди за умови, що за особу сплачувалися внески на пенсійне страхування та страхування на випадок інвалідності. Заяви на отримання такого підтвердження можна подати лише в електронному вигляді через обліковий запис eZUS, використовуючи спеціальну форму USP.

Якщо в особовій справі застрахованої особи відсутні відповідні дані, ZUS видасть відмову. У такій ситуації можна буде подати запит на проведення перевірки разом із документами, що підтверджують період працевлаштування або підприємницької діяльності.

У ZUS наголосили, що установа не видаватиме довідки за періоди, в яких особа працювала, наприклад, на підставі договору доручення, але водночас була студентом або учнем і не підлягала пенсійному страхуванню та страхуванню на випадок інвалідності.

Особи, які бажають отримати підтвердження періодів роботи до 1 січня 1999 року, повинні використовувати іншу форму, US-7, оскільки дані того періоду не значаться в електронних страхових рахунках.