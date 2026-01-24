Масований обстріл енергетики: аварійні відключення у Києві та області, Чернігів — повністю знеструмлений

У ніч на 24 січня ворог здійснив масовану атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок обстрілів зафіксовані знеструмлення споживачів у Києві та Київській області, а також у Чернігівській і Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.Про це повідомляє Міненерго .

Де найскладніша ситуація

Найскладніша ситуація зберігається у столичному регіоні. У Києві та на Київщині запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії, також оператори системи розподілу застосовують мережеві обмеження.

Повернення до прогнозованих погодинних графіків відключень відбудеться після стабілізації роботи енергосистеми.

На Одещині продовжують діяти мережеві обмеження.

Київ без тепла

Мер столиці Віталій клично додав, що внаслідок масованої атаки в столиці знову майже 6 000 будинків без опалення. Більшість із них — ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9-го та 20-го січня.

Як повідомляє «Суспільне», майже весь Чернігів знеструмлено у зв’язку з масованим обстрілом з боку РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури пошкоджено відповідне обладнання.