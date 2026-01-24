Бізнес не штрафуватимуть за невчасно подану звітність — Гетманцев

Платники податків звільняються від відповідальності у разі відсутності можливості виконання ними податкових обов’язків з подання податкової звітності, реєстрації податкових, акцизних накладних тощо, в тому числі й у зв’язку з відключенням постачання електроенергії. Однозначно і без будь-яких дискусій. Про це написав голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

Звернення до ДПС та Мінфіну

«Прошу Мінфін та ДПС терміново відкоригувати, переконаний, не умисні, перекоси у правозастосуванні, коли ви вимагаєте від платників для підтвердження форс-мажору зібрати всі папірці світу. Переконаний, достатнім і необхідним доказом є офіційне повідомлення про відключення на офіційних каналах енергогенеруючих компаній.

Врешті, ви для людей, а не люди для вас. Це треба памʼятати", — написав Гетманцев.