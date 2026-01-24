Tesla офіційно вийшла на ринок Словаччини

Компанія Tesla запустила локальний конфігуратор та відкрила свій перший pop-up магазин у Братиславі. Про це пише Укравтопром.

Офіційне представництво

До цього моменту Словаччина залишалася чи не єдиним ринком у регіоні без офіційного представництва Tesla.

Протягом першої половини 2026 р. планується відкриття повноцінного шоуруму та авторизованого сервісного центру, що позбавить власників необхідності їздити на обслуговування до сусідніх Австрії або Чехії.

Станом на 2026 рік компанія продовжує розвивати мережу станцій швидкої зарядки Tesla Supercharger.