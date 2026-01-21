За даними CPCA, у 2025 році сукупні роздрібні продажі кросоверів у КНР досягли 11,9 млн од, що на 5% більше, ніж у 2024 році, пише Укравтопром.
21 січня 2026, 14:52
Tesla Model Y стала найпопулярнішим кросовером в Китаї
Tesla Model Y в лідерах
Бестселером в цьому сегменті китайського ринку знову стала Tesla Model Y. За рік китайці придбали 425337 од. Tesla Model Y.
Топ-10 кросоверів КНР
- Tesla Model Y — 425337 од.;
- Geely Xingyue L — 244068 од.;
- Geely Boyue L — 232926 од.;
- Toyota RAV4 — 204125 од.;
- Volkswagen Tiguan L — 202904 од.;
- BYD Song Plus — 200276 од.;
- BYD Yuan UP — 189277 од.;
- Toyota Corolla Cross — 186575 од.;
- BYD Song Pro — 180661 од.;
- Chery Tiggo 8 — 179465 од.
І тут питання — звідки такий перекос? Тесла — це не китайська компанія. І не схоже, щоб вона продавала в Китаї собі у збиток.