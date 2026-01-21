Multi від Мінфін
21 січня 2026, 14:52

Tesla Model Y стала найпопулярнішим кросовером в Китаї

За даними CPCA, у 2025 році сукупні роздрібні продажі кросоверів у КНР досягли 11,9 млн од, що на 5% більше, ніж у 2024 році, пише Укравтопром.

За даними CPCA, у 2025 році сукупні роздрібні продажі кросоверів у КНР досягли 11,9 млн од, що на 5% більше, ніж у 2024 році, пише Укравтопром.► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниTesla Model Y в лідерахБестселером в цьому сегменті китайського ринку знову стала Tesla Model Y.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Tesla Model Y в лідерах

Бестселером в цьому сегменті китайського ринку знову стала Tesla Model Y. За рік китайці придбали 425337 од. Tesla Model Y.

Топ-10 кросоверів КНР

  • Tesla Model Y — 425337 од.;
  • Geely Xingyue L — 244068 од.;
  • Geely Boyue L — 232926 од.;
  • Toyota RAV4 — 204125 од.;
  • Volkswagen Tiguan L — 202904 од.;
  • BYD Song Plus — 200276 од.;
  • BYD Yuan UP — 189277 од.;
  • Toyota Corolla Cross — 186575 од.;
  • BYD Song Pro — 180661 од.;
  • Chery Tiggo 8 — 179465 од.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

+
0
neverice
neverice
21 січня 2026, 15:27
#
Що цікаво, Model Y в ЄС коштує 60 тис євро, в Китаї - $37 тис. В два (!) рази дешевше. Практично та сама машина. І Тесла не підпадала під більшість субсидій в Китаї. Основна — це знижка при покупці для китайця на утильзбір, яка ще сильніше знижує вартість.
І тут питання — звідки такий перекос? Тесла — це не китайська компанія. І не схоже, щоб вона продавала в Китаї собі у збиток.
