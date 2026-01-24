Multi від Мінфін
24 січня 2026, 11:23

МВФ знову «не в Канзасі»: фінансові лідери попередили про кінець епохи стабільності

Колишня модель світоустрою не повернеться, період нестабільності затягується, а країнам необхідно інвестувати у власну стійкість — такого спільного висновку дійшли учасники дискусій під час Всесвітнього економічного форуму. Як пише Reuters, акценти у їхніх виступах відрізнялися, проте загалом тон був схожим: епоха передбачуваності залишилася у минулому.

Колишня модель світоустрою не повернеться, період нестабільності затягується, а країнам необхідно інвестувати у власну стійкість — такого спільного висновку дійшли учасники дискусій під час Всесвітнього економічного форуму.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що кажуть фінансові лідери

Так, президент Європейського центрального банку Крістін Лагард вступила до заочної дискусії з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, який раніше заявив у Давосі, що світ вступає у фазу зламу колишнього, заснованого на правилах світового порядку та формування нової системи, що рухається примусом з боку великих держав.

Карні закликав країни визнати, що на основі правил глобальний порядок завершився, а великі держави відмовляються навіть від видимості дотримання міжнародних угод. Посилаючись на давньогрецького історика Фукідіда, він заявив, що світ вступає в період, коли «сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мають».

«Я не зовсім згодна з Марком, — заявила Лагард, виступаючи на форумі через кілька днів після його промови. — Я не впевнена, що нам варто говорити про злам».

За її словами, натомість слід зосередитися на пошуку альтернатив та чіткішому виявленні вразливостей. «Нам потрібно набагато активніше, ніж, можливо, раніше, виявляти слабкі місця, болючі точки, залежності та питання автономії», — додала глава ЄЦБ.

Знову без «Канзасу»

Глава Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеала, у свою чергу, зазначила, що рівень невизначеності навряд чи збережеться на пікових значеннях, досягнутих цього місяця, коли президент США Дональд Трамп пригрозив взяти під контроль Гренландію — територію союзника НАТО Данії.

При цьому повернення до колишнього світового порядку вона також не очікує. «Я не думаю, що ми повернемось до того, що було раніше. Але й гірше не стане — можливо, в майбутньому ми вийдемо на трохи стійкішу рівновагу», — сказала Оконджо-Івеала. За її словами, державам слід зміцнювати власні позиції та регіональні зв'язки, роблячи ставку на стійкість.

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва наголосила, що зміни мають природний характер і тривають уже багато років, а нові потрясіння неминучі.

«Ми більше не в Канзасі», — сказала вона, процитувавши фразу з «Чарівника країни Оз», маючи на увазі, що звичний комфорт і передбачуваність пішли назавжди.

«За останні дні ми почули чимало критики на адресу Європи, але якщо вже на те пішло, то це було навіть корисно, — заявила Лагард. — Нам варто сказати «дякую» критикам, бо це допомогло нам усвідомити: необхідно бути більш зосередженими та працювати над планами «Б», — зазначила голова ЄЦБ.

Канзас як стійка метафора

Це не вперше, коли Кристаліна Георгієва вдається до образу з «Чарівника країни Оз». У 2025 році вона використала ту ж саму метафору, коментуючи наслідки радикальних змін світової торгової системи та зростання напруженості на ринках на тлі тарифної політики адміністрації Дональда Трампа.

Тоді глава МВФ попереджала, що збої у світовій торгівлі змусять фонд погіршити прогнози економічного зростання, хоча на глобальну рецесію в організації не очікували.

«Збої тягнуть за собою витрати… наші нові прогнози зростання включатимуть помітні зниження, але не рецесію», — сказала вона. Також буде підвищено прогнози щодо інфляції для деяких країн, додала директор.

«Цитуючи „Чарівника країни Оз“, ми більше не в Канзасі», — зазначила Георгієва.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
