В Індії заборонили використовувати «приватні криптовалюти»

Центральне національне агентство Financial Intelligence Unit (FIU) Індії запровадило заборону для криптовалютних бірж та платформ на здійснення операцій з криптовалютами, які забезпечують високий рівень анонімності, повідомляє The Economic Times. Цей захід спрямований на боротьбу з відмиванням грошей та приховуванням слідів транзакцій.

Заборона для бірж

Криптобіржі повинні припинити видавати дозвіл на введення та виведення активів, які не розкривають своє походження, права власності чи вартість транзакцій.

Платформи також зобов'язали збирати дані про незареєстровані перекази з гаманців клієнтів, які використовують закриті ключі.

Нагадаємо

Раніше подібне обмеження запровадив фінансовий регулятор Дубая, заборонивши використання «приватних криптовалют», до яких, зокрема, належать Monero та Zcash.

Так, з 12 січня в еміраті набули чинності нові правила обігу цифрових активів у міжнародній фінансовій зоні Dubai International Financial Centre (DIFC). Згідно з цими правилами, забороняється проводити торги, здійснювати угоди з похідними фінансовими інструментами як у DIFC, так і за її межами.