24 січня 2026, 9:00

ФОПи 2-3 груп, які працюють у соціально важливих сферах, отримають від 7 500 до 15 000 грн

Малий та середній бізнес продовжує працювати, попри аварійні відключення через російські обстріли, і через це несе додаткові витрати. Щоб допомогти пройти складний період, на засіданні Кабінету Міністрів ухвалили пакет підтримки. Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Малий та середній бізнес продовжує працювати, попри аварійні відключення через російські обстріли, і через це несе додаткові витрати.
Фото: прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Що включає пакет

  • Одноразова фінансова допомога для малого бізнесу на енергонезалежність

ФОПи 2−3 груп, які працюють у соціально важливих сферах — заклади харчування, аптеки, кав'ярні, продуктові магазини, пекарні та інші заклади та послуги першої необхідності, зможуть отримати разову виплату від 7 500 до 15 000 грн.

Розмір виплати залежить від кількості найманих працівників, за умови наявності щонайменше одного працівника.

Подача заявки — через портал Дія. Далі заявку верифікують банки-партнери, а Державна служба зайнятості перераховує кошти.

Кошти можна витратити на придбання та ремонт енергообладнання, пальне для генераторів та оплату послуг електроенергії.

Кредит 0% на енергообладнання для бізнесу

Підприємства, які відповідають критеріям програми 5−7−9%, зможуть залучити цільовий кредит на придбання генераторів та акумуляторних батарей з нульовою ставкою.

Різницю компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва.

Кредити надають майже 50 банків-партнерів програми 5−7−9 строком до 3 років. Максимальна сума кредиту — до 10 млн гривень.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
