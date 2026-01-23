Multi від Мінфін
23 січня 2026, 19:43

США остаточно вийшли з ВООЗ, залишивши борг $260 млн

Сполучені Штати офіційно завершили процес виходу зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Вашингтон залишив організацію, маючи непогашену заборгованість у розмірі близько 260 мільйонів доларів. Усе фінансування ВООЗ з боку США припинено, а американських представників відкликано з усіх керівних органів, робочих груп та офісів агентства. Про це повідомляє Bloomberg 23 січня.

Сполучені Штати офіційно завершили процес виходу зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Причини та борг

Процедура виходу тривала рівно рік. Президент Дональд Трамп підписав відповідний указ у перший день свого другого терміну (у січні 2025 року). Він звинуватив організацію у провальній реакції на пандемію COVID-19, відсутності реформ та залежності від «неналежного політичного впливу».

Згідно з резолюцією Конгресу 1948 року, для виходу з ВООЗ країна має попередити про це за рік та погасити всі фінансові зобов'язання. У ВООЗ підтвердили, що борг США становить 260 мільйонів доларів. Проте високопосадовець Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США заявив журналістам, що в законі немає чіткої вимоги погасити борг саме до моменту виходу.

«Це дуже брудне розлучення», — прокоментував ситуацію Лоуренс Гостін, директор центру співпраці ВООЗ з національного та глобального права в галузі охорони здоров'я при Джорджтаунському університеті.

Удар по глобальній безпеці

Вихід США залишив ВООЗ без її головного донора. Протягом 2022−2023 років Америка внесла до бюджету організації майже 1,3 мільярда доларів. Втрата цих коштів ставить під загрозу програми боротьби з ВІЛ, поліомієлітом та вірусом Ебола.

Експерти б'ють на сполох через втрату доступу до даних. Без участі у глобальній системі відстеження грипу США буде важче адаптувати свої вакцини до нових штамів вірусу.

«Вихід із Всесвітньої організації охорони здоров'я є науково безвідповідальним», — наголосив Рональд Нахасс, президент Американського товариства інфекційних захворювань.

Наразі ведуться переговори про те, чи братимуть США участь у лютневій зустрічі ВООЗ щодо вакцин проти грипу хоча б в обмеженому форматі.

Нова політика ізоляціонізму

Адміністрація Трампа активно згортає участь у міжнародних медичних ініціативах:

  • Скорочення допомоги: Департамент ефективності уряду (DOGE), очолюваний Ілоном Маском, суттєво урізав фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яке займалося гуманітарними програмами.
  • Вакцинний скепсис: Роберт Ф. Кеннеді-молодший, який обіймає посаду міністра охорони здоров'я, припинив підтримку Глобального альянсу з вакцин та імунізації (Gavi), що забезпечував щепленнями найбідніші країни.

Замість співпраці з ВООЗ, Держдепартамент США розробляє власні двосторонні ініціативи з 60 країнами для нагляду за хворобами. Це розглядається як альтернатива «Пандемічній угоді» ВООЗ.

Слідом за США про намір залишити організацію заявила Аргентина.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Коментарі

