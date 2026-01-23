Долар та євро трохи подешевшали у п'ятницю, 23 січня на міжбанку.Про це свідчать дані торгів.
23 січня 2026, 17:31
Курс валют: долар та євро трохи подешевшали на міжбанку
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 23 січня
|
Закриття 23 січня
|
Зміни
|
43,16/43,20
|
43,13/43,16
|
3/4
|
50,67/50,70
|
50,66/50,67
|
1/3
Офіційний курс: долар — 43,14 грн, євро — 50,65 грн.
Середній курс у банках: 42,95−43,44 грн/долар, 50,37−50,95 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,30−43,40, євро — 50,80−50,95 грн.
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі