Кабмін спростив продаж санкційного майна росіян

Кабінет Міністрів України спростив процедуру продажу конфіскованого майна підсанкційних осіб. Основна мета змін — максимально швидко перетворити активи агресора на кошти для відбудови країни. Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Що зміниться в правилах продажу?

Впроваджено два ключові механізми, які пришвидшать реалізацію складних об'єктів:

Пакетний продаж: Відтепер права вимоги за кредитами можна включати до складу активу. Це дозволяє продавати об'єкт як єдиний пакет разом із його фінансовими зобов'язаннями, що робить лоти зрозумілішими для інвесторів.

Гнучка модель аукціонів: Якщо перший аукціон не відбудеться через відсутність покупців, система автоматично запустить повторні торги:

Спершу — зі зниженням ціни.

Далі — за «голландською моделлю» (поступове зниження ціни під час самих торгів до моменту першої ставки).

Які об'єкти виставлять на торги?

Затверджено перелік із 26 великих об'єктів, корпоративні права яких будуть виставлені на аукціони. Серед найбільш знакових активів:

ТЦ Ocean Plaza (ТОВ «ІС «Либідь»);

Миколаївський глиноземний завод;

Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат;

Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат (ЗАлК);

ТОВ «Мотордеталь-Конотоп»;

Калушський трубний завод;

Готель у Буковелі (ТОВ «АМСТЕЛ-СКІ»).

Куди підуть гроші?

Усі кошти від продажу будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Ці фінанси підуть на:

Відновлення зруйнованої критичної інфраструктури;

Підтримку економіки та створення нових робочих місць;

Пряму допомогу людям, які постраждали від війни.

Аукціони почнуться вже у березні. Активи будуть виставлятись залежно від часу, необхідного для підготовки майна до продажу.