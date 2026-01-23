Окуляри Макрона підняли акції їх виробника на 28%

Образ президента Франції Еммануеля Макрона в сонцезахисних окулярах-авіаторах спричинив справжній ажіотаж на фондовому ринку. Акції компанії-виробника iVision Tech злетіли майже на 28% у четвер після того, як стиль політика під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі став вірусним у мережі. Про це повідомляє Reuters.

«Вау-ефект» для бізнесу

Італійська група iVision Tech, яка володіє преміальним французьким брендом оптики Henry Jullien, підтвердила, що на президенті була модель Pacific S 01. На офіційному сайті її вартість становить 659 євро (приблизно 770 доларів).

«Це, безумовно, створило вау-ефект для акцій», — заявив генеральний директор iVision Tech Стефано Фулчір. Він також додав, що одразу впізнав продукцію свого бренду, яку особисто надіслав Макрону ще у 2024 році.



Фінансовий результат та реакція ринку



Ралі акцій додало близько 3,5 мільйона євро (4,1 млн доларів) до ринкової капіталізації італійської компанії.



Торги акціями на Міланській біржі довелося призупиняти через надмірну волатильність. У середу папери зросли майже на 6% перед автоматичною зупинкою торгів, а в четвер, після короткого відновлення, продемонстрували рекордний денний стрибок.

Соціальні мережі та «Top Gun»



Поява Макрона в окулярах у приміщенні викликала хвилю мемів та обговорень. Користувачі масово порівнювали його з героєм Тома Круза з культового фільму 1986 року «Найкращий стрілець» (Top Gun).



Офіс президента Франції пояснив, що цей аксесуар був вимушеним заходом: Макрон захищав очі через пошкоджену судину. При цьому Єлисейський палац офіційно не підтверджував бренд окулярів, однак ринку вистачило слів виробника.