23 січня 2026, 17:05

Китай виявив родовище золота на $86 мільярдів

Китай оголосив про відкриття одного з найбільших у світі родовищ золота, яке геологи вже охрестили «супергігантським». Поклади дорогоцінного металу, знайдені у провінції Хунань, оцінюються у понад 1000 тонн, а їхня ринкова вартість сягає 85,9 мільярда доларів (600 мільярдів юанів). Це відкриття може суттєво змінити розклад сил на світовому ринку золота та зміцнити ресурсну незалежність КНР. Про це повідомляє Newsweek із посиланням на державне агентство Сіньхуа.

Китай оголосив про відкриття одного з найбільших у світі родовищ золота, яке геологи вже охрестили «супергігантським».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі знахідки: жили з «видимим золотом»

Геологи Геологічного бюро провінції Хунань виявили 40 золотоносних жил у родовищі Вангу (повіт Пінцзян). На глибині до 2000 метрів (6562 фути) підтверджено запаси у 300 тонн. Проте дослідження показали, що на глибині до 3000 метрів (9842 фути) залягає ще понад 1000 тонн металу.

Експерт бюро Чень Рулін зазначив, що якість руди вражає:

«Багато пробурених кернів гірських порід показали видиме золото», — заявив він.

В одній тонні руди на глибині 2000 метрів вміст золота досягає 138 грамів, що є надзвичайно високим показником для промислового видобутку. Експерти вже порівнюють це родовище з легендарною шахтою South Deep у Південній Африці.

Золота лихоманка: серія рекордних відкриттів

Це не єдиний успіх китайських геологів за останні місяці. Країна звітує про цілу серію масштабних знахідок:

  • Підводне золото: Минулого місяця (у грудні 2025 року) біля узбережжя Лайчжоу (провінція Шаньдун) виявлено найбільше в Азії підводне родовище. Це збільшило запаси регіону до 3900 тонн.
  • Рекорд Ляоніна: У листопаді 2025 року в провінції Ляонін знайшли понад 1400 тонн золота — найбільше разове відкриття з моменту заснування КНР у 1949 році.
  • Скарби Куньлуню: Тоді ж, у листопаді, в горах Куньлунь (Сіньцзян) виявили ще одне родовище із запасами понад 1000 тонн.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
