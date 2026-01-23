Multi від Мінфін
23 січня 2026, 15:45

Binance подала заявку на ключову ліцензію для роботи в ЄС через Грецію

Binance зробила важливий крок для легалізації своєї діяльності в Європейському Союзі. Компанія офіційно звернулася до грецького регулятора з заявкою на отримання авторизації згідно з регламентом MiCA (Markets in Crypto-Assets), який встановлює єдині правила для криптоактивів у ЄС. Для забезпечення довгострокової присутності на європейському ринку Binance також створила локальну холдингову структуру. Про це повідомляє Crypto Journal.

Binance зробила важливий крок для легалізації своєї діяльності в Європейському Союзі.

Несподіваний вибір юрисдикції

Binance обрала Афіни як базу для отримання загальноєвропейської ліцензії, що стало несподіванкою для багатьох експертів. Аналітики очікували, що компанія віддасть перевагу країнам із усталеними криптовалютними екосистемами, таким як Мальта або Латвія. Натомість заявку було направлено до Грецької комісії з ринків капіталу (HCMC).

Для опрацювання складного пакету документів грецький регулятор залучив міжнародні аудиторські компанії світового рівня, включаючи Ernst & Young та KPMG. Розгляд заявки відбувається в пришвидшеному темпі, що пов'язано з критичним терміном: до 1 липня 2026 року всі криптовалютні компанії мають отримати ліцензію MiCA, інакше вони не зможуть продовжувати операції на території Євросоюзу.

Створення корпоративної інфраструктури

Binance продемонструвала стратегічний підхід до виходу на європейський ринок, зареєструвавши нову юридичну особу під назвою Binary Greece. Ця компанія функціонує як дочірня структура Binance Holdings (IE) Limited, що зареєстрована в Ірландії.

Створення такої корпоративної структури свідчить про довгострокові наміри компанії, а не про тимчасове рішення для формального дотримання вимог. Це може передбачати запуск повноцінного офісу та залучення спеціалістів на місцевому ринку.

Наразі платформа Binance обслуговує понад 20 мільйонів користувачів у Європі, тому отримання ліцензії MiCA має принципове значення для збереження цієї клієнтської бази.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
