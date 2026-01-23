Долар переживає найгірший тиждень за пів року через «політичний кошмар» у США

Американська валюта готується завершити свій найгірший тиждень з червня минулого року. Причиною різкого падіння стала непередбачуваність політичних рішень у Вашингтоні, яка затьмарила навіть очікування від майбутнього засідання Федеральної резервної системи. Про це повідомляє Bloomberg 23 січня.

Ринкова паніка та зміна настроїв

Індекс Bloomberg Dollar Spot Index, що відстежує курс долара до кошика основних світових валют, впав до тритижневого мінімуму. За останні п’ять днів він втратив 0,8%.

Настрої інвесторів змінилися кардинально: якщо ще тиждень тому ставки на зростання долара були найвищими з листопада, то зараз трейдери опціонами (фінансовими інструментами для страхування ризиків) масово платять премії, щоб захиститися від подальшого падіння валюти протягом наступного місяця.

Ефект Трампа: Гренландія та тарифи

Головним фактором волатильності стали хаотичні новини з Білого дому. Протягом тижня ринки «лихоманило» від заяв президента Дональда Трампа. Спочатку він погрожував запровадити тарифи проти Європи через свої наміри щодо Гренландії, а потім раптово скасував їх після угоди з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на форумі в Давосі.

Ця політична нестабільність призвела до рідкісної ринкової аномалії: долар дешевшає навіть попри те, що дохідність казначейських облігацій США зростає. Зазвичай ці показники рухаються в одному напрямку. Той факт, що вони розійшлися, свідчить про те, що політичні ризики зараз лякають інвесторів більше, ніж монетарна політика.

Економіка стабільна, але ФРС чекає

Попри валютні коливання, американська економіка демонструє стійкість. Кількість заявок на допомогу з безробіття залишається низькою: минулого тижня вона склала 200 000, що трохи краще за прогнози економістів.

Грошові ринки наразі не очікують зміни відсоткової ставки на засіданні ФРС наступного тижня (28 січня), проте закладають у ціни два зниження ставки пізніше цього року.

Додаткової інтриги додає заява Трампа про те, що він вже завершив співбесіди з кандидатами на посаду наступного голови ФРС і має конкретну особу на прикметі.