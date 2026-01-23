Статки Ілона Маска встановили новий абсолютний рекорд, перетнувши позначку в 788 мільярдів доларів. Стрімке зростання капіталу мільярдера відбулося на тлі ралі акцій Tesla, спровокованого його оптимістичними заявами щодо запуску роботизованих таксі. Згідно з даними Forbes, на момент закриття торгів у четвер капітал Маска оцінювався у 788,1 мільярда доларів, що на 13 мільярдів більше, ніж днем раніше.
Статки Ілона Маска сягнули історичних $788 мільярдів
Роботаксі як драйвер зростання
Ключовим фактором, що підштовхнув акції Tesla вгору на 4,2% (до понад $449 за акцію), став виступ Маска на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Бізнесмен заявив, що сервіс безпілотних таксі Tesla стане «дуже, дуже поширеним» у США вже до кінця поточного року. Це амбітне розширення слідує за пілотним запуском флоту роботаксі в Остіні (Техас), який стартував у червні 2025 року.
Фінансова прірва між лідерами
Новий стрибок капіталу лише закріпив беззаперечне лідерство Маска у списку найбагатших людей планети. Розрив між ним та найближчими переслідувачами став колосальним:
- 1 місце: Ілон Маск — $788,1 млрд.
- 2 місце: Ларрі Пейдж (Google) — $270,4 млрд.
- 3 місце: Сергій Брін (Google) — $249,5 млрд.
Для порівняння, Джефф Безос посідає четверте місце ($245,5 млрд), а Марк Цукерберг — шосте ($222,1 млрд).
Складові імперії Маска
Зростання статків Маска забезпечується не лише Tesla. Важливу роль відіграють й інші його активи:
- SpaceX: Оцінка компанії сягнула $800 млрд (ще у серпні 2025 року вона коштувала $400 млрд).
- xAI Holdings: Стартап у сфері штучного інтелекту залучив $20 млрд інвестицій при оцінці в $250 млрд.
- Судова перемога: Верховний суд штату Делавер скасував попереднє рішення про анулювання опціонів Tesla. Це повернуло Маску пакет акцій вартістю близько $126 млрд.
