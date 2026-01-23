Статки Ілона Маска сягнули історичних $788 мільярдів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 січня 2026, 13:54

Статки Ілона Маска сягнули історичних $788 мільярдів

Статки Ілона Маска встановили новий абсолютний рекорд, перетнувши позначку в 788 мільярдів доларів. Стрімке зростання капіталу мільярдера відбулося на тлі ралі акцій Tesla, спровокованого його оптимістичними заявами щодо запуску роботизованих таксі. Згідно з даними Forbes, на момент закриття торгів у четвер капітал Маска оцінювався у 788,1 мільярда доларів, що на 13 мільярдів більше, ніж днем раніше.

Статки Ілона Маска встановили новий абсолютний рекорд, перетнувши позначку в 788 мільярдів доларів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Роботаксі як драйвер зростання

Ключовим фактором, що підштовхнув акції Tesla вгору на 4,2% (до понад $449 за акцію), став виступ Маска на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Бізнесмен заявив, що сервіс безпілотних таксі Tesla стане «дуже, дуже поширеним» у США вже до кінця поточного року. Це амбітне розширення слідує за пілотним запуском флоту роботаксі в Остіні (Техас), який стартував у червні 2025 року.

Фінансова прірва між лідерами

Новий стрибок капіталу лише закріпив беззаперечне лідерство Маска у списку найбагатших людей планети. Розрив між ним та найближчими переслідувачами став колосальним:

  • 1 місце: Ілон Маск — $788,1 млрд.
  • 2 місце: Ларрі Пейдж (Google) — $270,4 млрд.
  • 3 місце: Сергій Брін (Google) — $249,5 млрд.

Для порівняння, Джефф Безос посідає четверте місце ($245,5 млрд), а Марк Цукерберг — шосте ($222,1 млрд).

Складові імперії Маска

Зростання статків Маска забезпечується не лише Tesla. Важливу роль відіграють й інші його активи:

  • SpaceX: Оцінка компанії сягнула $800 млрд (ще у серпні 2025 року вона коштувала $400 млрд).
  • xAI Holdings: Стартап у сфері штучного інтелекту залучив $20 млрд інвестицій при оцінці в $250 млрд.
  • Судова перемога: Верховний суд штату Делавер скасував попереднє рішення про анулювання опціонів Tesla. Це повернуло Маску пакет акцій вартістю близько $126 млрд.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 25 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами