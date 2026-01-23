Статки Ілона Маска сягнули історичних $788 мільярдів

Статки Ілона Маска встановили новий абсолютний рекорд, перетнувши позначку в 788 мільярдів доларів . Стрімке зростання капіталу мільярдера відбулося на тлі ралі акцій Tesla, спровокованого його оптимістичними заявами щодо запуску роботизованих таксі. Згідно з даними Forbes, на момент закриття торгів у четвер капітал Маска оцінювався у 788,1 мільярда доларів, що на 13 мільярдів більше, ніж днем раніше.

Роботаксі як драйвер зростання

Ключовим фактором, що підштовхнув акції Tesla вгору на 4,2% (до понад $449 за акцію), став виступ Маска на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Бізнесмен заявив, що сервіс безпілотних таксі Tesla стане «дуже, дуже поширеним» у США вже до кінця поточного року. Це амбітне розширення слідує за пілотним запуском флоту роботаксі в Остіні (Техас), який стартував у червні 2025 року.

Фінансова прірва між лідерами

Новий стрибок капіталу лише закріпив беззаперечне лідерство Маска у списку найбагатших людей планети. Розрив між ним та найближчими переслідувачами став колосальним:

1 місце: Ілон Маск — $788,1 млрд.

2 місце: Ларрі Пейдж (Google) — $270,4 млрд.

3 місце: Сергій Брін (Google) — $249,5 млрд.

Для порівняння, Джефф Безос посідає четверте місце ($245,5 млрд), а Марк Цукерберг — шосте ($222,1 млрд).

Складові імперії Маска

Зростання статків Маска забезпечується не лише Tesla. Важливу роль відіграють й інші його активи: