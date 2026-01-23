Multi від Мінфін
23 січня 2026, 13:12

Нерухомість залишається абсолютним гегемоном серед усіх класів активів з оцінкою у $671 трлн

Глобальний ринок нерухомості залишається абсолютним гегемоном серед усіх класів активів. Його сукупна вартість сягнула астрономічної позначки у 671,5 трильйона доларів. Для порівняння: це приблизно у п'ять разів перевищує вартість усіх акцій на всіх фондових біржах світу разом узятих. Про це свідчать аналітичні дані платформ ThemesETFs та AssetMarketCap.

Глобальний ринок нерухомості залишається абсолютним гегемоном серед усіх класів активів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ієрархія світового багатства

Згідно з оприлюдненим рейтингом, нерухомість (житлова, комерційна та земля) займає перше місце з величезним відривом від найближчих переслідувачів. Другу сходинку посідає нафта з оцінкою запасів у 106,5 трильйона доларів.

Цікаво, що золото, яке часто вважають головним захисним активом, займає лише четверте місце з капіталізацією 31,4 трильйона доларів. Це порівняно з розміром індексу Nasdaq, але в 20 разів менше за ринок нерухомості.

Валютний парадокс: Юань проти Долара

У категорії валют (грошова маса) китайський юань несподівано випереджає долар США більш ніж у два рази:

  • Китайський юань: $48,9 трлн (3-тє місце).
  • Долар США: $22,3 трлн (5-те місце).
  • Євро: $18,6 трлн (6-те місце).

Чому Юань «дорожчий» за Долар?

Справа в методиці підрахунку. У цьому рейтингу під «валютою» мається на увазі грошовий агрегат M2 (готівка + депозити + високоліквідні активи). Економіка Китаю сильно накачана кредитами та заощадженнями населення, які лежать на банківських рахунках, тому обсяг грошової маси (M2) у Китаї фізично більший, ніж у США. Проте це не означає, що юань впливовіший у міжнародних розрахунках — там долар залишається беззаперечним лідером.

Також варто розуміти, що цифра $671 трлн для нерухомості включає абсолютно всі об'єкти: від вашої квартири до хмарочосів Нью-Йорка та сільськогосподарських земель. Більшість цієї нерухомості не торгується на біржах і є низьколіквідною (її важко швидко продати).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
