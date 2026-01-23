Нерухомість залишається абсолютним гегемоном серед усіх класів активів з оцінкою у $671 трлн

Глобальний ринок нерухомості залишається абсолютним гегемоном серед усіх класів активів. Його сукупна вартість сягнула астрономічної позначки у 671,5 трильйона доларів. Для порівняння: це приблизно у п'ять разів перевищує вартість усіх акцій на всіх фондових біржах світу разом узятих. Про це свідчать аналітичні дані платформ ThemesETFs та AssetMarketCap.

Ієрархія світового багатства

Згідно з оприлюдненим рейтингом, нерухомість (житлова, комерційна та земля) займає перше місце з величезним відривом від найближчих переслідувачів. Другу сходинку посідає нафта з оцінкою запасів у 106,5 трильйона доларів.

Цікаво, що золото, яке часто вважають головним захисним активом, займає лише четверте місце з капіталізацією 31,4 трильйона доларів. Це порівняно з розміром індексу Nasdaq, але в 20 разів менше за ринок нерухомості.

Валютний парадокс: Юань проти Долара

У категорії валют (грошова маса) китайський юань несподівано випереджає долар США більш ніж у два рази:

Китайський юань: $48,9 трлн (3-тє місце).

Долар США: $22,3 трлн (5-те місце).

Євро: $18,6 трлн (6-те місце).

Чому Юань «дорожчий» за Долар?

Справа в методиці підрахунку. У цьому рейтингу під «валютою» мається на увазі грошовий агрегат M2 (готівка + депозити + високоліквідні активи). Економіка Китаю сильно накачана кредитами та заощадженнями населення, які лежать на банківських рахунках, тому обсяг грошової маси (M2) у Китаї фізично більший, ніж у США. Проте це не означає, що юань впливовіший у міжнародних розрахунках — там долар залишається беззаперечним лідером.

Також варто розуміти, що цифра $671 трлн для нерухомості включає абсолютно всі об'єкти: від вашої квартири до хмарочосів Нью-Йорка та сільськогосподарських земель. Більшість цієї нерухомості не торгується на біржах і є низьколіквідною (її важко швидко продати).