Центробанки накопичили рекордні обсяги активів

Епоха після світової фінансової кризи та пандемії ознаменувалася безпрецедентним розширенням балансів центральних банків. Попри те, що останніми роками регулятори проводили політику «затягування пасків» (підвищення ставок та скорочення стимулів), обсяги активів на їхніх рахунках залишаються на історично високому рівні. Згідно з останніми даними, світовим лідером за концентрацією капіталу залишається Єврозона, а Китай та США дихають одне одному в потилицю. Про це повідомляє Банк міжнародних розрахунків (BIS) у звіті.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Лідери світової фінансової системи

Ключовий висновок із даних BIS — домінування Єврозони. Євросистема (яка об'єднує Європейський центральний банк та національні банки країн єврозони) утримує на балансі активи вартістю 7,13 трильйона доларів. Такий колосальний масштаб свідчить про активну роль регулятора у стабілізації регіону єдиної валюти через низку криз.

Другу та третю сходинку з мінімальним відривом ділять Китай (6,62 трлн доларів) та США (6,59 трлн доларів). Це демонструє, що як розвинені економіки, так і ті, що розвиваються, однаково активно використовували розширення балансів для управління ліквідністю та підтримки фінансової стабільності.

Особливий шлях Японії та прорив ринків, що розвиваються

Японія посідає четверте місце з показником у 4,52 трильйона доларів. Вона є своєрідним винятком, оскільки такий величезний баланс сформувався не лише через останні кризи, а внаслідок десятиліть ультрам’якої монетарної політики.

Показовим є потрапляння до десятки лідерів Індії та Бразилії. Це сигналізує про зростання ваги країн, що розвиваються, у глобальних фінансах. Їхні центральні банки відіграють усе більшу роль в управлінні потоками капіталу та захисті своїх економік від зовнішніх шоків.