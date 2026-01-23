OpenAI прагне оцінки у $830 млрд: Сем Альтман шукає $50 мільярдів на Близькому Сході

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман проводить серію зустрічей із провідними інвесторами Близького Сходу, щоб домовитися про фінансування нового інвестиційного раунду. Розробник ChatGPT має на меті залучити щонайменше 50 мільярдів доларів . За інформацією обізнаних джерел, компанія орієнтується на ринкову оцінку свого бізнесу в діапазоні від 750 до 830 мільярдів доларів. Про це повідомляє Bloomberg.

Перегони за капіталом

Альтман нещодавно відвідав регіон, де провів переговори, зокрема, з представниками провідних державних фондів Абу-Дабі. Ці дискусії поки що перебувають на ранній стадії, і фінальні суми можуть змінитися. Окрім близькосхідних партнерів, OpenAI веде перемовини з техногігантом Amazon щодо залучення ще як мінімум 10 мільярдів доларів.

Варто зазначити, що восени 2025 року, під час угоди з продажу акцій співробітниками, OpenAI оцінювали у 500 мільярдів доларів. Нинішні апетити компанії свідчать про суттєве зростання очікувань щодо її вартості. Сама ж компанія наразі відмовилася від офіційних коментарів.

Витрати космічного масштабу

Залучення таких колосальних сум необхідне для покриття величезних витрат на розбудову інфраструктури штучного інтелекту. Компанія, яка все ще залишається неприбутковою, взяла на себе зобов'язання витратити понад 1,4 трильйона доларів у найближчі роки.

Основні статті видатків включають:

Закупівлю надсучасних чипів.

Будівництво гігантських дата-центрів.

Залучення найкращих талантів галузі для розробки нових систем ШІ.

Конкуренція та східний вектор

OpenAI — не єдиний гравець, що звертається до багатих на нафтодолари інвесторів Близького Сходу. Їхні конкуренти, такі як Anthropic (який також планує залучити великий раунд фінансування при оцінці в 350 мільярдів доларів) та стартап Ілона Маска xAI, теж шукають капітал у цьому регіоні, щоб задовольнити свої зростаючі потреби.

Раніше OpenAI вже отримувала фінансування від MGX, інвестиційної фірми з Абу-Дабі, що спеціалізується на технологіях, а також співпрацювала з компанією G42 для розробки масштабного дата-центру в Об'єднаних Арабських Еміратах.