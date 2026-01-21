Голова JPMorgan жорстко розкритикував ідею Трампа обмежити ставки за кредитками

Джеймі Даймон, генеральний директор найбільшого банку США JPMorgan Chase, назвав пропозицію адміністрації Дональда Трампа встановити граничну ставку за кредитними картками на рівні 10% «економічною катастрофою». На його думку, таке популістське рішення не допоможе американцям, а навпаки, відріже їх від фінансування. Про це повідомляє Reuters 21 січня.

Загроза для 80% споживачів

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Даймон попередив, що штучне обмеження відсоткових ставок змусить банки просто перестати видавати кредити більшості клієнтів через нерентабельність.

«Це позбавить кредитування 80% американців, а це їхні резервні кредитні кошти», — наголосив банкір.

Даймон зазначив, що сам банк JPMorgan Chase переживе такі зміни, але удар по економіці буде колосальним. Постраждають не стільки фінансові установи, скільки бізнес, який залежить від споживчого попиту.

«Найбільше плакатимуть не компанії, що випускають кредитні картки, а ресторани, роздрібні торговці, туристичні компанії, школи та муніципалітети», — пояснив він.

Політичний тиск та реакція Уолл-стріт

Ініціатива президента Трампа встановити «стелю» у 10% річних з’явилася на тлі наближення виборів до Конгресу. У такий спосіб Білий дім намагається реагувати на скарги виборців щодо високої вартості життя. Ця заява, зроблена в соціальних мережах, стала несподіванкою для фінансового сектору і вже призвела до падіння акцій банків.

Банкіри пояснюють: високі ставки за кредитками (які зараз значно перевищують 10%) — це плата за ризик. Кредитні картки — це незабезпечені позики. Якщо клієнт не платить, банк не може забрати в нього заставу (як квартиру в іпотеці чи авто в автокредиті), тому збитки покриваються вищими відсотками.

Скепсис колег

Позицію Даймона підтримала й Джейн Фрейзер, генеральна директорка Citigroup. В інтерв'ю CNBC вона зазначила, що хоча президент слушно звертає увагу на доступність життя, такий метод регулювання зашкодить економіці США.

Водночас Фрейзер сумнівається, що ця ініціатива пройде через Конгрес, оскільки для її впровадження потрібні законодавчі зміни, а не просто наказ президента.