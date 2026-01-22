За підсумками минулого року ціни виробників промислової продукції зросли на 8,2%. Попри значні коливання протягом року, грудень 2025-го продемонстрував стабілізацію та навіть незначне зниження цін на 0,1% порівняно з листопадом. Про це свідчать дані Державної служби статистики.
22 січня 2026, 19:11
Промислова інфляція в Україні за 2025 рік склала 8,2% — Держстат
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Грудень: де ціни падали, а де зростали
Наприкінці року спостерігалася різноспрямована динаміка в ключових секторах промисловості:
- Зниження цін: Найбільше здешевлення зафіксовано у сфері постачання енергоносіїв (електроенергія, газ, пара) — на 0,8%. Також на 0,1% впали ціни у добувній промисловості.
- Зростання цін: У переробній промисловості, навпаки, відбулося здорожчання продукції на 0,5%.
Ретроспектива 2025 року: березневий шок
Річний показник у 8,2% виглядає помірним на тлі екстремальних стрибків, які економіка пережила навесні.
У березні 2025 року промислова інфляція злетіла до рекордних 51,9%. Ключовим фактором став енергетичний колапс — ціни на постачання електроенергії та газу тоді підскочили на 206,4% відносно попереднього року.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі