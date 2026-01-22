Промислова інфляція в Україні за 2025 рік склала 8,2% — Держстат

За підсумками минулого року ціни виробників промислової продукції зросли на 8,2%. Попри значні коливання протягом року, грудень 2025-го продемонстрував стабілізацію та навіть незначне зниження цін на 0,1% порівняно з листопадом. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Грудень: де ціни падали, а де зростали

Наприкінці року спостерігалася різноспрямована динаміка в ключових секторах промисловості:

Зниження цін: Найбільше здешевлення зафіксовано у сфері постачання енергоносіїв (електроенергія, газ, пара) — на 0,8%. Також на 0,1% впали ціни у добувній промисловості.

Зростання цін: У переробній промисловості, навпаки, відбулося здорожчання продукції на 0,5%.

Ретроспектива 2025 року: березневий шок

Річний показник у 8,2% виглядає помірним на тлі екстремальних стрибків, які економіка пережила навесні.

У березні 2025 року промислова інфляція злетіла до рекордних 51,9%. Ключовим фактором став енергетичний колапс — ціни на постачання електроенергії та газу тоді підскочили на 206,4% відносно попереднього року.