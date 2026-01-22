НБУ попереджає про небезпеку: шахраї розсилають віруси під виглядом листів від регулятора

Національний банк України зафіксував масову шахрайську атаку. Зловмисники намагаються отримати доступ до даних користувачів, імітуючи офіційну кореспонденцію від Департаменту фінансового моніторингу НБУ . Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Як працює схема?

Шахраї надсилають електронні листи з вимогою терміново надати документи.

Для переконливості у підписі вказують фейкову особу, яка нібито є фахівцем Нацбанку.

До листів додаються шкідливі файли або посилання, що містять віруси для викрадення паролів та доступу до банківських рахунків.

Як захистити себе та свої дані?

Нацбанк наголошує на важливості цифрової гігієни та закликає дотримуватися простих правил: