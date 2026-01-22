Національний банк України зафіксував масову шахрайську атаку. Зловмисники намагаються отримати доступ до даних користувачів, імітуючи офіційну кореспонденцію від Департаменту фінансового моніторингу НБУ. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
22 січня 2026, 18:50
НБУ попереджає про небезпеку: шахраї розсилають віруси під виглядом листів від регулятора
Як працює схема?
Шахраї надсилають електронні листи з вимогою терміново надати документи.
Для переконливості у підписі вказують фейкову особу, яка нібито є фахівцем Нацбанку.
До листів додаються шкідливі файли або посилання, що містять віруси для викрадення паролів та доступу до банківських рахунків.
Як захистити себе та свої дані?
Нацбанк наголошує на важливості цифрової гігієни та закликає дотримуватися простих правил:
- Перевіряйте адресу відправника: Офіційне листування працівників НБУ здійснюється виключно з корпоративної пошти з доменом @bank.gov.ua.
- Не відкривайте вкладення: Якщо ви отримали підозрілий лист — ні в якому разі не завантажуйте додані файли та не переходьте за посиланнями.
