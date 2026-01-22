Хакери зламали блокчейн Saga і вивели $7 млн

Проєкт Saga призупинив роботу свого блокчейну SagaEVM після злому, внаслідок якого 21 січня було виведено близько $7 млн. Фахівці з безпеки розслідують інцидент, повідомила команда проєкту.

Деталі злому

Розробники самі оголосили про зло. За їхніми словами, атака відбулася через вразливість у смарт-контрактах, пов'язаних із міжмережевими операціями SagaEVM.

Згідно з підсумками попереднього розслідування, зловмисники розгорнули низку контрактів та провели крос-чейн трансакції. Втрачені активи: USDC, ETH, yUSD та tBTC.

Основна мережа SSC (SSC mainnet) недоторкана, валідатори не скомпрометовані, а ключі підписантів не були вкрадені, запевняють представники проекту.

Невідомі перевели основну частину стейблкоїнів у мережу Ефіріуму, отримавши понад 2000 ETH, а монети, що залишилися, продали через децентралізовану біржу Uniswap V4. За словами розробників, на момент повідомлення про злам викрадені кошти знаходилися на гаманці 0×2044697623afa31459642708c83f04ecef8c6ecb.

Під час атаки два стейблкоїни, Colt і Mustang, втратили зв'язок із доларом США.

Загальна вартість заблокованих коштів (TVL) у протоколі впала з більш ніж $36 млн до $21 млн, втративши близько 42%. Нативна монета проєкту SAGA, яка і так торгувалася біля історичних мінімумів, впала до $0,053.

Корпоративний стейблкоїн Saga Dollar (D), який після зламування також втратив прив'язку до долара, обвалився до $0,75.

Раніше генеральний директор компанії Immunefi, що спеціалізується на безпеці блокчейнів, Мітчелл Амадор заявив, що майже 80% криптопроєктів, що пережили великий злом, ніколи повністю не відновлюються.