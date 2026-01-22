Інфляція знижується: Центробанк Туреччини понизив ключову ставку до 37% річних

Центральний банк Туреччини знизив ключову ставку на 100 базисних пунктів — до 37% річних, йдеться у заяві регулятора. Комітет із грошово-кредитної політики також знизив ставку овернайт за кредитами з 41% до 40% і ставку овернайт за депозитами з 36,5% до 35,5%.

Інфляція пішла на спад

Базова інфляція у грудні знизилася, зазначається у повідомленні. Випереджаючі індикатори вказують на прискорення місячної споживчої інфляції у січні через зростання цін на продукти харчування, проте підвищення базового тренду обмежене.

Регулятор ухвалить рішення для створення грошових та фінансових умов, необхідних для досягнення цільового показника інфляції 5% у середньостроковій перспективі.

Очікування економістів

Опитування Reuters, проведене на початку цього тижня, показало, що всі 20 економістів очікували на зниження базової ставки на засіданні 22 січня.

При цьому 17 аналітиків прогнозували скорочення на 150 базисних пунктів, аналогічне до грудневого кроку, а три респонденти передбачали менше зниження.

У ході грудневого засідання ЦП вирішив знизити ключову відсоткову ставку з 39,5 до 38%.