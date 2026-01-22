Multi від Мінфін
22 січня 2026, 14:49

Україні необхідно імпортувати 4 млрд куб. м газу: для покриття дефіциту бракує $100 мільйонів

Незважаючи на накопичені в сховищах 13,2 млрд куб. м газу, Україна потребує додаткового імпорту понад 4 млрд куб. м для успішного проходження зимового періоду. Про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія).

Україні необхідно імпортувати 4 млрд куб. м газу: для покриття дефіциту бракує $100 мільйонів
Фото: Олексій Соболев

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Фінансовий та технічний стан галузі

За словами міністра, більшу частину коштів для закупівлі палива вже знайдено, проте залишається дефіцит фінансування у розмірі близько $100 млн. Окрім фінансової підтримки, країна гостро потребує критичного обладнання для підтримки стабільності газової системи: компресорів, турбін та установок для закачування й доставки газу споживачам.

Соболев наголосив на безпрецедентній швидкості відновлення галузі після атак рф у 2025 році:

  • Весна 2025: Було знищено 50% газовидобувних потужностей, які вдалося відновити на 110% лише за пів року.
  • Осінь 2025: росія зруйнувала ще 40% інфраструктури, проте завдяки допомозі партнерів та компаній із США та Європи ці потужності вже повернуто в роботу.

Джерела постачання та нові контракти

Україна активно співпрацює з міжнародними фінансовими установами та урядом Норвегії для забезпечення паливом.

Голова НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький уточнив деталі імпорту:

  • Минулого року компанія придбала 6 млрд куб. м газу, частину з якого склав американський ресурс.
  • Наразі «Нафтогаз» веде переговори щодо прямих контрактів із продавцями зрідженого газу (LNG).
  • Тимчасові критичні потреби закриваються завдяки співпраці з польським холдингом Orlen, який постачає американський LNG за запитами України.

Міністр резюмував, що консолідація зусиль міжнародних партнерів та приватного сектору є вирішальною для підтримки працездатності української ГТС в умовах постійних обстрілів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
