22 січня 2026, 12:34

Ротація капіталу в біткоїні, Джастін Сан прогнозує рекордний рік для Tron: що нового на крипторинку

Головне на ринку криптовалют.

Ротація капіталу в біткоїні, Джастін Сан прогнозує рекордний рік для Tron: що нового на крипторинку
Фото: pixabay

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Ротація капіталу в біткоїні: «нові» кити вперше взяли під контроль ринок, попри збитки

За даними аналітика CryptoQuant Хуліо Морено, на крипторинку відбулася історична зміна: частка «нових» китів (утримувачів від 1000 BTC, що зайшли нещодавно) у реалізованій капіталізації вперше перевищила частку довгострокових інвесторів. Це свідчить про перехід контролю над активом до капіталу, що купував біткоїн на піку циклу.

Ключові факти про нових гравців:

  • Ціна входу та збитки: Середня ціна купівлі «нових» китів становить близько $98 000. Оскільки поточні котирування нижчі, їхні сукупні нереалізовані збитки сягнули $6 млрд.
  • Джерело тиску: Саме ця група зараз диктує напрямок ринку. Через високу чутливість до волатильності вони активно продають активи під час просідань, що створює постійний тиск на ціну.
  • Порівняння зі «старими» китами: Досвідчені інвестори з середньою ціною входу $40 000 залишаються у прибутку та не виявляють значної активності.

Аналітики QCP Capital зазначають, що біткоїн наразі поводиться як класичний ризиковий актив, а не хедж від інфляції. На ринок тиснуть макроекономічні чинники, зокрема фінансова криза в Японії, де прибутковість 10-річних облігацій сягнула максимуму з 1999 року (2,29%).

Величезний держборг Японії (понад 240% ВВП) та загроза стабільності глобальних фінансів змушують ринки переходити в «захисний режим», що обмежує потенціал зростання криптовалют у фазі розподілу активів.

Джастін Сан прогнозує рекордний 2026 рік для Tron після історичних прибутків минулого року

Засновник блокчейну Tron Джастин Сан заявив, що у 2026 році мережа продемонструє ще вищі показники продуктивності, ніж торік. Оптимізм розробника ґрунтується на масовому впровадженні стейблкоїнів, розвитку Web3-протоколів та зміцненні фундаментальних показників системи.

Сан підкріпив свої прогнози даними звіту аналітичної платформи Messari, яка зафіксувала значний стрибок ключових метрик Tron у 2025 році.

Минулий рік став знаковим для екосистеми з кількох причин:

  • Рекордний дохід: У 2025 році квартальний дохід Tron вперше в історії перевищив $1 млрд, що на 22% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
  • Лідерство у стейблкоїнах: Загальний обсяг стабільних монет у мережі сягнув $81,8 млрд. Примітно, що майже вся ця сума ($81 млрд) припадає на USDT від компанії Tether, що робить Tron ключовим майданчиком для цього активу.

Стрімкий розвиток мережі у 2025 році був зумовлений експансією на нові ринки та інтеграцією з великими гравцями:

  • Кросчейн-рішення: Токен TRX було запущено в мережі другого рівня Base, а гаманець Ledger Live додав можливість стейкінгу TRX безпосередньо у застосунку.
  • Глобальне регулювання: Важливим етапом стало схвалення використання USDT на базі Tron регулятором Глобального ринку Абу-Дабі (ADGM), що відкрило двері для ширшого інституційного використання.

Попри успіхи, у секторі децентралізованих фінансів (DeFi) спостерігалася певна стагнація: загальна заблокована вартість (TVL) у протоколах Tron наприкінці року знизилася до $4,4 млрд.

Водночас популярність мережі серед користувачів продовжує зростати — кількість нових адрес збільшилася на 13%, досягнувши позначки у 222 818, що свідчить про стабільний приплив нової аудиторії в екосистему.

Інтерес до біткоїна в соцмережі X впав на третину за рік: чому це може стати сигналом до зростання

Протягом 2025 року активність обговорень першої криптовалюти в соцмережі X (раніше Twitter) суттєво знизилася. За даними співзасновника Casa Джеймсона Лоппа, кількість публікацій зі згадкою біткоїна скоротилася на 32%, склавши загалом 96 млн дописів.

Динаміка згадок у 2025 році була нерівномірною і залежала від ключових подій:

  • Січень: Пік активності на тлі інавгурації Дональда Трампа та помилування засновника Silk Road Росса Ульбріхта.
  • Березень: Сплеск інтересу через підписання закону про створення стратегічного біткоїн-резерву США.
  • Травень: Традиційний підйом обговорень 22 травня під час святкування Bitcoin Pizza Day.
  • Серпень: Останній масштабний стрибок, коли ціна активу перетнула позначку у $120 000.

Наразі частота згадок криптовалюти в X перебуває на найнижчих річних позначках. Аналогічне охолодження інтересу фіксує і Google Trends, де пошукові запити демонструють спадну тенденцію.

На момент написання новини вартість біткоїна становить близько $89 730. За тиждень актив втратив майже 7%.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Джерело: Мінфін
