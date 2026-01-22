Українці купують менше нових бензинових авто, але більше вживаних

У 2025 році автопарк України поповнили 26,3 тис. нових авто з бензиновими двигунами. Це на 6% менше, ніж у 2024 р, повідомляє Укравтопром.

Попит падає

Зменшилась і частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків. Якщо у 2024 році вони охоплювали 40% ринку нових авто, то зараз — 32%.

Лідером ринку нових бензинових авто у 2025 році став кросовер HYUNDAI Tucson.

Топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ

HYUNDAI Tucson — 2198 од.;

MAZDA CX5 — 1652 од.;

SKODA Octavia — 1458 од.;

RENAULT Duster — 1289 од.;

KIA Sportage — 1157 од.

Попит на вживані авто

Водночас попит на імпортовані вживані авто з бензиновими ДВЗ збільшився на 12%, до 117,6 тис. од. Вони охопили 43% первісних продажів вживаних легковиків, проти 47% у 2024 р.

Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто