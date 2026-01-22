У 2025 році автопарк України поповнили 26,3 тис. нових авто з бензиновими двигунами. Це на 6% менше, ніж у 2024 р, повідомляє Укравтопром.
22 січня 2026, 12:16
Українці купують менше нових бензинових авто, але більше вживаних
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Попит падає
Зменшилась і частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків. Якщо у 2024 році вони охоплювали 40% ринку нових авто, то зараз — 32%.
Лідером ринку нових бензинових авто у 2025 році став кросовер HYUNDAI Tucson.
Топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ
- HYUNDAI Tucson — 2198 од.;
- MAZDA CX5 — 1652 од.;
- SKODA Octavia — 1458 од.;
- RENAULT Duster — 1289 од.;
- KIA Sportage — 1157 од.
Попит на вживані авто
Водночас попит на імпортовані вживані авто з бензиновими ДВЗ збільшився на 12%, до 117,6 тис. од. Вони охопили 43% первісних продажів вживаних легковиків, проти 47% у 2024 р.
Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто
- VOLKSWAGEN Golf — 7889 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 6204 од.;
- AUDI Q5 — 6093 од.;
- NISSAN Rogue — 5665 од.;
- AUDI A4 — 3961 од.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі