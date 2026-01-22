Сварка з Маском підняла продажі Ryanair

Публічна суперечка глави європейської авіакомпанії Ryanair Майкла О'Лірі з Ілоном Маском — триває з 14 січня через відмову від встановлення його супутникового інтернету Starlink на літаках — обернулася для лоукостера вибуховим зростанням продажів квитків. Про це О'Лірі розповів на прес-конференції у середу.

Конфлікт із Маском

Конфлікт авіакомпанія використовує для реклами свого січневого розпродажу під гаслом «спеціально для Ілона та будь-яких інших ідіотів у X». На цьому тролінг не закінчується — на подяку за успішну «піар-баталію» О'Лірі пообіцяв Маску безкоштовний квиток.

Лаятися в мережі почали після того, як О'Лірі відмовився встановлювати на літаки Ryanair супутниковий інтернет Starlink, розроблений SpaceX Маска.

Як пояснив О'Лірі, це створить зайвий опір і збільшить витрату палива: установка коштуватиме $200−250 млн на рік, а компенсувати їх платним доступом до інтернету не вийде.

Маск писав у X, що О'Лірі «дезінформований», називав його «повним ідіотом» і загалом не соромився у висловлюваннях. О'Лірі, теж відомий своїм різким стилем, у боргу не залишився і вміло зловив піар, зазначає CNN.

Серед іншого, Маск жартома цікавився можливістю купити Ryanair і запустив традиційне опитування для користувачів у X, на що О'Лірі нагадав про заборону для громадян не з країн ЄС володіти контрольним пакетом європейських авіакомпаній, але зазначив, що інвестиції Маска вітаються.

«Це вкладення набагато вигідніше, ніж фінансові результати, які він отримує від X», — з'їхидничав глава Ryanair, висловивши чергову подяку за додаткову рекламу.