ЦБ Ірану придбав USDT на понад $500 мільйонів

Центральний банк Ірану придбав цифрових активів, забезпечених доларами, на понад $500 мільйонів за минулий рік, щоб пом'якшити валютну кризу та обійти санкції США, йдеться у звіті компанії Elliptic, що займається блокчейн-аналітикою, пише Bloomberg.

Навіщо Ірану USDT

Центральний банк Ірану, який намагається впоратися з економічними викликами, що спричинили смертельні протести останніми тижнями, здійснив дві покупки стейблкоїна USDT, прив'язаного до долара США, від Tether у квітні та травні 2025 року, повідомила Elliptic у середу, посилаючись на витік документів та власні дослідження.

До червня 2025 року більшість коштів надходила на іранську криптовалютну біржу, де користувачі могли тримати USDT, обмінювати їх на інші криптовалюти або продавати за ріали, повідомляє Elliptic. Після того, як у червні цю біржу зламала проізраїльська група, потоки змінилися: USDT конвертувався в інші активи та переміщався через кілька блокчейнів.

Економічна криза

Економіка Ірану була практично відрізана від світових фінансових ринків та банків з тих пір, як президент США Дональд Трамп відмовився від знакової ядерної угоди у 2018 році та запровадив жорсткі санкції та штрафи проти країни.

Обмеження на експорт нафти з Ірану — найбільшого джерела доходів в іноземній валюті — скоротили постачання іноземної валюти, як і нездатність репатріювати експортні доходи та виключення з банківської системи SWIFT. Це завадило Центральному банку Ірану захищати вартість ріала та боротися зі зростаючою інфляцією.

