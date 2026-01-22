Multi від Мінфін
22 січня 2026, 11:04

ЦБ Ірану придбав USDT на понад $500 мільйонів

Центральний банк Ірану придбав цифрових активів, забезпечених доларами, на понад $500 мільйонів за минулий рік, щоб пом'якшити валютну кризу та обійти санкції США, йдеться у звіті компанії Elliptic, що займається блокчейн-аналітикою, пише Bloomberg.

Центральний банк Ірану придбав цифрових активів, забезпечених доларами, на понад 500 мільйонів доларів за минулий рік, щоб пом'якшити валютну кризу та обійти санкції США, йдеться у звіті компанії Elliptic, що займається блокчейн-аналітикою.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Навіщо Ірану USDT

Центральний банк Ірану, який намагається впоратися з економічними викликами, що спричинили смертельні протести останніми тижнями, здійснив дві покупки стейблкоїна USDT, прив'язаного до долара США, від Tether у квітні та травні 2025 року, повідомила Elliptic у середу, посилаючись на витік документів та власні дослідження.

До червня 2025 року більшість коштів надходила на іранську криптовалютну біржу, де користувачі могли тримати USDT, обмінювати їх на інші криптовалюти або продавати за ріали, повідомляє Elliptic. Після того, як у червні цю біржу зламала проізраїльська група, потоки змінилися: USDT конвертувався в інші активи та переміщався через кілька блокчейнів.

Економічна криза

Економіка Ірану була практично відрізана від світових фінансових ринків та банків з тих пір, як президент США Дональд Трамп відмовився від знакової ядерної угоди у 2018 році та запровадив жорсткі санкції та штрафи проти країни.

Обмеження на експорт нафти з Ірану — найбільшого джерела доходів в іноземній валюті — скоротили постачання іноземної валюти, як і нездатність репатріювати експортні доходи та виключення з банківської системи SWIFT. Це завадило Центральному банку Ірану захищати вартість ріала та боротися зі зростаючою інфляцією.

Читайте також: Іранці масово виводять біткоїн у власні гаманці: крипторинок сягнув $7,8 млрд

Elliptic заявила, що, схоже, Центральний банк Ірану використовував стейблкоїн, щоб допомогти зупинити падіння ріала та для здійснення платежів, пов'язаних з міжнародною торгівлею. Ця практика дозволяє Ірану розробити «захищений від санкцій» банківський механізм" та «тіньовий фінансовий рівень, здатний утримувати вартість долара США поза межами досяжності влади США», — сказала Elliptic.

У своїй заяві Tether повідомила, що «дотримується політики нульової толерантності до злочинного використання наших токенів» і що «давно дотримується вказівок, встановлених OFAC щодо осіб зі спеціально визначеними категоріями», маючи на увазі Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США та термін, який воно використовує для позначення санкційних організацій.

Криптосектор Ірану

У звіті минулого тижня компанія Chainalysis, що займається аналізом блокчейнів, оцінила криптосектор Ірану в 7,78 мільярда доларів у 2025 році, оскільки все більше іранців прагнуть захистити свої активи від неконтрольованої інфляції та шукають альтернативи дедалі дорожчим доларам та євро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Rodion21
Rodion21
22 січня 2026, 12:25
#
Центральный банк Индии …
Это помешало Центральному банку Индии защищать…

мы вроде про Иран читаем, а не Индию ?
