Станом на 2026 рік середня вартість житла у Чехії стала значно дорожчою. Ціни на житло на 89% вищі за вартість квартири в Україні, повідомляє Numbeo.
22 січня 2026, 10:44
Скільки треба працювати українцю, щоб заробити на квартиру у Чехії
Яка середня вартість житла в Чехії
Середня вартість квадратного метра у різних містах Чехії становить:
- Прага — 157 тисяч чеських крон (6 550 євро);
- Карлові Вари — 110 тисяч чеських крон (4 580 євро);
- Брно — 105,5 тисячі чеських крон за квадратний метр (4 400 євро);
- Пльзень — 81,2 тисячі чеських крон за квадратний метр (3 380 євро);
- Острава — 46,2 тисячі чеських крон за квадратний метр (1 925 євро).
Скільки потрібно працювати українцю на житло
У 2026 році середня заробітна плата в Чехії після сплати податків становить близько 1 960 євро на місяць. Для розрахунків можна припустити, що українець, який працює у Чехії, відкладає 50% свого доходу.
Таким чином, щомісячна сума заощаджень становить близько 980 євро, а за рік виходить накопичити близько 11 760 євро. Саме з цієї цифри рахують, скільки часу знадобиться для купівлі квартири без залучення кредитів.
Якщо орієнтуватися на квартиру площею 50 квадратних метрів та стабільно відкладати половину середньої зарплати, терміни накопичення виглядають так:
- Прага — близько 27 років;
- Карлові Вари — приблизно 19 років;
- Брно — орієнтовно 18 років;
- Пльзень — близько 14 років;
- Острава — приблизно 8 років.
Джерело: Мінфін
