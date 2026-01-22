Multi від Мінфін
22 січня 2026, 10:44

Скільки треба працювати українцю, щоб заробити на квартиру у Чехії

Станом на 2026 рік середня вартість житла у Чехії стала значно дорожчою. Ціни на житло на 89% вищі за вартість квартири в Україні, повідомляє Numbeo.

Станом на 2026 рік середня вартість житла у Чехії стала значно дорожчою.

Яка середня вартість житла в Чехії

Середня вартість квадратного метра у різних містах Чехії становить:

  • Прага — 157 тисяч чеських крон (6 550 євро);
  • Карлові Вари — 110 тисяч чеських крон (4 580 євро);
  • Брно — 105,5 тисячі чеських крон за квадратний метр (4 400 євро);
  • Пльзень — 81,2 тисячі чеських крон за квадратний метр (3 380 євро);
  • Острава — 46,2 тисячі чеських крон за квадратний метр (1 925 євро).

Скільки потрібно працювати українцю на житло

У 2026 році середня заробітна плата в Чехії після сплати податків становить близько 1 960 євро на місяць. Для розрахунків можна припустити, що українець, який працює у Чехії, відкладає 50% свого доходу.

Таким чином, щомісячна сума заощаджень становить близько 980 євро, а за рік виходить накопичити близько 11 760 євро. Саме з цієї цифри рахують, скільки часу знадобиться для купівлі квартири без залучення кредитів.

Якщо орієнтуватися на квартиру площею 50 квадратних метрів та стабільно відкладати половину середньої зарплати, терміни накопичення виглядають так:

  • Прага — близько 27 років;
  • Карлові Вари — приблизно 19 років;
  • Брно — орієнтовно 18 років;
  • Пльзень — близько 14 років;
  • Острава — приблизно 8 років.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

zephyr
zephyr
22 січня 2026, 12:31
Если брать среднюю зарплату и оттуда танцевать- так в Украине, при придуманной средней ЗП в 27.5к, т. е. 630 баксов, половину если отложить- 315 в месяц, 3780 в год, то выйдут те же цифры. Выходит, Украина- уже в ЕС, ценами.
