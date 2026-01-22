Скільки треба працювати українцю, щоб заробити на квартиру у Чехії

Станом на 2026 рік середня вартість житла у Чехії стала значно дорожчою. Ціни на житло на 89% вищі за вартість квартири в Україні, повідомляє Numbeo.

Яка середня вартість житла в Чехії

Середня вартість квадратного метра у різних містах Чехії становить:

Прага — 157 тисяч чеських крон (6 550 євро);

Карлові Вари — 110 тисяч чеських крон (4 580 євро);

Брно — 105,5 тисячі чеських крон за квадратний метр (4 400 євро);

Пльзень — 81,2 тисячі чеських крон за квадратний метр (3 380 євро);

Острава — 46,2 тисячі чеських крон за квадратний метр (1 925 євро).

Скільки потрібно працювати українцю на житло

У 2026 році середня заробітна плата в Чехії після сплати податків становить близько 1 960 євро на місяць. Для розрахунків можна припустити, що українець, який працює у Чехії, відкладає 50% свого доходу.

Таким чином, щомісячна сума заощаджень становить близько 980 євро, а за рік виходить накопичити близько 11 760 євро. Саме з цієї цифри рахують, скільки часу знадобиться для купівлі квартири без залучення кредитів.

Якщо орієнтуватися на квартиру площею 50 квадратних метрів та стабільно відкладати половину середньої зарплати, терміни накопичення виглядають так: