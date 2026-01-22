Рей Даліо попереджає про ризик «фінансового конфлікту» на тлі агресивної політики Трампу

Мільярдер-інвестор та засновник Bridgewater Associates Рей Даліо попередив, що агресивна політика президента США Дональда Трампа може спровокувати новий етап глобального фінансового конфлікту, оскільки іноземні інвестори переглядають свій інтерес до американських активів, передає CNBC.

Ризик «фінансового конфлікту»

В ефірі програми «Squawk Box» на CNBC під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі він зауважив, що з іншого боку торгових воєн знаходяться капітал та «війни капіталу».

Даліо наголосив, що не можна ігнорувати можливість фінансового конфлікту, оскільки в інвесторів, можливо, спаде попит на американські облігації та інші активи.

Якщо попит із боку іноземних інвесторів різко впаде, США можуть зіткнутися з необхідністю внутрішнього фінансування, що може викликати зростання інфляції чи ослаблення долара.