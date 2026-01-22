Трамп передумав запроваджувати додаткові мита для Європи

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Давосі повідомив про рішення відмовитися від запровадження мит для європейських країн через їхню позицію щодо Гренландії, пише DW.

Рішення Трампа

За словами Трампа, разом із Рютте він сформував «рамки майбутньої угоди щодо Гренландії та фактично всього Арктичного регіону».

«Це рішення, якщо воно буде реалізоване, стане чудовим як для США, так і для всіх країн НАТО. На підставі цього розуміння я не запроваджуватиму тарифи, які мали набути чинності 1 лютого. Ведуться додаткові переговори щодо „Золотого купола“ в контексті Гренландії», — написав він у соціальній мережі Truth Social.

За подальші переговори відповідатимуть віцепрезидент США Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф.

Мита для Європи

Нагадаємо, 17 січня Трамп оголосив запровадження ввізних мит на товари з Данії, Німеччини, Норвегії, Швеції, Франції, Великобританії, Нідерландів і Фінляндії. З лютого ставка мала скласти 10%, а з червня — 25%, якщо не буде досягнуто угоди про придбання Гренландії Сполученими Штатами.

Військове захоплення Гренландії

Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі Трамп пообіцяв не застосовувати військову силу, щоб взяти Гренландію під контроль.

«Ми, мабуть, нічого не отримаємо, якщо я не вирішу застосувати надмірну силу. Ми були би непереможними, але ми цього не робитимемо. Мені не потрібно застосовувати силу. Я не хочу застосовувати силу. Я не застосовуватиму силу», — заявив він.

Водночас він зажадав проведення «негайних переговорів» про передачу острова Сполученим Штатам.