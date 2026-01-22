У Польщі планують запровадити обов’язковий техогляд для авто на українських номерах

Міністерство інфраструктури планує змінити правила: транспортні засоби з-поза меж Європейського Союзу (відповідно і з України) повинні будуть проходити обов’язкові технічні огляди в Польщі. Ці огляди будуть обов’язковими для тих, хто планує тривале перебування в країні, а в багатьох випадках також буде потрібна реєстрація транспортних засобів у Польщі, пише in Рoland.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо про нові правила

Згідно з новими правилами, транспортні засоби з країн, що не входять до ЄС, які знаходяться в Польщі щонайменше один рік, повинні бути перереєстровані на польські номерні знаки.

Це означає, що такі автомобілі підпадатимуть під загальні правила, а отже і повинні будуть проходити періодичні технічні огляди задля підвищення безпеки дорожнього руху.

Наразі невідомо, коли проєкт набуде чинності, і в якому вигляді він буде реалізований.