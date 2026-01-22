«Японія виділить $6 млрд на підтримку України»

Японія виділить Україні $6 мільярдів на гуманітарну і технічну підтримку у 2026 році. Про це заявила віцеспікерка Верховної Ради Олени Кондратюк.

Фото: віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк та Посол Японії в Україні Масаші Накагоме.

Допомога Японії

Кондратюк наголосила, що Київ вже отримав від Токіо понад 2,5 тисячі електрогенераторів, понад 65 трансформаторів, 10 електрогенераторних установок, а також інше критично важливе обладнання для підтримки та відновлення енергосистеми.

Крім того, Японія додатково виділила близько $149 млн на проєкти Програми екстреного відновлення України.