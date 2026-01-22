Японія виділить Україні $6 мільярдів на гуманітарну і технічну підтримку у 2026 році. Про це заявила віцеспікерка Верховної Ради Олени Кондратюк.
22 січня 2026, 8:37
Японія виділить $6 млрд на підтримку України
Допомога Японії
Кондратюк наголосила, що Київ вже отримав від Токіо понад 2,5 тисячі електрогенераторів, понад 65 трансформаторів, 10 електрогенераторних установок, а також інше критично важливе обладнання для підтримки та відновлення енергосистеми.
Крім того, Японія додатково виділила близько $149 млн на проєкти Програми екстреного відновлення України.
Загальна сума фінансової та гуманітарної допомоги Україні від Японії вже перевищила $15 млрд.
Джерело: Мінфін
Коментарі - 2
Шо? А де це все? В буковелі і на банковій?
Значить чекатимемо на нові корупційні скандали, оголошення підозри після того як людина виїхала за кордон і звісно викриття шаф з готівковими доларами!
Слава Потужності! Корупція понад усе!