Киян попередили про жорсткі, але прогнозовані графіки відключень світла

Київ перейде від екстрених графіків відключення світла до жорстких, але прогнозованих. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Київ перейде на жорсткі графіки

«У Києві продовжують діяти екстрені відключення. Проте енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків», — наголосив він.

За його словами, поставлені завдання вийти на цей режим у найближчі дні.

«Над відновленням світла та тепла упродовж дня працювало 160 бригад. У нічний час на місцях будуть задіяні 52 бригади. Маємо бути готові до будь-яких сценаріїв», — підсумував Шмигаль.

Нагадаємо

21 січня енергетикам вдалося відновити електропостачання для всіх об'єктів критичної інфраструктури столиці, які постраждали внаслідок останньої атаки.

У Києві станом на вечір 20 січня більше мільйона споживачів без світла.

В ніч на 20 січня російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні. Зокрема, дрони та ракети були націлені на Київ та область. Унаслідок удару було пошкоджено енергетичні об'єкти.