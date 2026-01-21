Multi від Мінфін
21 січня 2026, 19:08

Chainlink запускає торгівлю акціями США у форматі 24/5

Технологічна компанія Chainlink, яка є головним постачальником даних для криптоіндустрії, оголосила про запуск нового революційного продукту — потоків даних для фондового ринку США, що працюють у режимі 24/5. Це рішення відкриває доступ децентралізованим фінансам (DeFi) до ринку акцій США обсягом $80 трильйонів, дозволяючи торгувати ними на блокчейні навіть вночі, коли традиційні біржі зачинені. Про це повідомляють в офіційному блозі Chainlink.

Технологічна компанія Chainlink, яка є головним постачальником даних для криптоіндустрії, оголосила про запуск нового революційного продукту — потоків даних для фондового ринку США, що працюють у режимі 24/5.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Кінець епохи «з 9 до 17» для трейдерів

Головна проблема, яку вирішує ця технологія — розбіжність у часі роботи ринків. Криптовалютний ринок працює цілодобово без вихідних (24/7), тоді як традиційні біржі США (наприклад, NYSE чи NASDAQ) відкриті лише у будні з 9:30 до 16:00 за східним часом. Це створювало «сліпі зони» для інвесторів, які хотіли використовувати акції (наприклад, Apple чи Tesla) у блокчейн-додатках.

Нові потоки даних від Chainlink транслюють інформацію про ціни акцій та ETF цілодобово протягом п’яти робочих днів. Вони охоплюють не лише стандартні торгові сесії, а й періоди премаркету (до відкриття біржі), постмаркету (після закриття) та нічні торги.

Більше ніж просто ціна

Для розробників фінансових додатків та трейдерів це означає доступ до інституційного рівня даних. Система передає не просто «середню ціну» активу, а повний спектр ринкової інформації, необхідної для безпечної торгівлі.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
