48 годин на припинення діяльності: В Португалії заборонили Polymarket

Ставки на політичні події в Португалії є незаконними тому Polymarket отримав 48 годин на припинення діяльності в країні, повідомляє CoinDesk.

Незаконна діяльність

У SRIJ, заявили, що Polymarket не має ліцензії на надання послуг з приймання ставок у Португалії й працює незаконно.

У Португалії ставки на політичні події та інші реальні результати є незаконними. Згідно із законом країни про азартні ігри в Інтернеті від 2015 року, дозволені лише ставки на спорт, казино та кінні перегони.

«Вебсайт не має права пропонувати ставки в Португалії, оскільки національне законодавство забороняє операції зі ставками на політичні події, як внутрішні, так і міжнародні», — нагадали в SRIJ.

