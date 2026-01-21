Ставки на політичні події в Португалії є незаконними тому Polymarket отримав 48 годин на припинення діяльності в країні, повідомляє CoinDesk.
48 годин на припинення діяльності: В Португалії заборонили Polymarket
Незаконна діяльність
У SRIJ, заявили, що Polymarket не має ліцензії на надання послуг з приймання ставок у Португалії й працює незаконно.
У Португалії ставки на політичні події та інші реальні результати є незаконними. Згідно із законом країни про азартні ігри в Інтернеті від 2015 року, дозволені лише ставки на спорт, казино та кінні перегони.
«Вебсайт не має права пропонувати ставки в Португалії, оскільки національне законодавство забороняє операції зі ставками на політичні події, як внутрішні, так і міжнародні», — нагадали в SRIJ.
Наразі Polymarket залишається доступним, але інтернет-провайдери невдовзі мають його заблокувати. Інші ринки прогнозів, такі як Kalshi, Myriad і Limitless, поки доступні в Португалії.
Polymarket стикається з обмеженнями вже в понад 30 країнах, серед яких Сінгапур, Бельгія, Італія та, нещодавно, Україна.
