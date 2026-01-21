Давос-2026: є дві проблеми, і Трамп — не головна

Давос-2026 перетворився на своєрідну екстрену сесію світової еліти для протистояння двом одночасним, пов'язаним загрозам. Є слон у кімнаті — президент Дональд Трамп, який має бути присутнім на саміті в середу, та його торговельно-войовничі підбурювання — а потім є ще одна, набагато складніша сила, яка загрожує дестабілізувати світовий порядок, відома як K-подібна економіка. Про проблеми Давосу та на що потрібно учасникам звернути увагу пише CNN. «Мінфін» обрав головне.

Що загрожує світовому порядку

K-подібна економіка — термін, популяризований економістом Пітером Атвотером, стосується зростаючого розколу, починаючи з 2020 року, між заможними та незаможними. Хоча пандемія вразила всіх одночасно, відновлення після цього поштовху відбувалося двома різними шляхами: заможні стають багатшими, а бідні — біднішими.

Майже шість років потому розрив між верхньою та нижньою частинами шкали K все ще розходиться. Фондовий ринок, хоча й волатильний, торгується поблизу рекордно високих рівнів.

Бронювання розкішних готелів залишається сильним, навіть попри те, що все менше американців їдуть у відпустки. Те, що з одного боку економіки виглядає як криза доступності житла, з іншого боку відчувається як несподівана удача, оскільки дефіцит підштовхнув вартість житла до зростання.

Якщо до пандемії здавалося, що учасники Давосу були відірвані від реальності, то криза доступності, яка допомогла переобрати Трампа, лише загострила контраст між людьми в Давосі та всіма іншими.

«Ті, хто внизу, надто добре усвідомлюють достаток, який існує над ними», — сказав Атвотер, ад’юнкт-професор економіки у Вільям-енд-Мері. «Але я думаю, що одним із наслідків Covid було те, що він створив сліпоту нагорі… окрім кур'єра, який з’являється біля дверей, взаємодія тих, хто нагорі, і тих, хто знизу, дійсно зменшилася, якщо не зникла».

Звісно, ​​учасники Давосу розуміють інтелектуально, що у них є проблема «приватного літака для обговорення зміни клімату». Ларрі Фінк, генеральний директор BlackRock і фактичний «мер» саміту, діагностував цю ключову проблему у своєму вступному слові в понеділок.

«Багато людей, яких найбільше торкнулося те, про що ми тут говоримо, ніколи не приїдуть на цю конференцію», — сказав Фінк у своєму вступному слові в понеділок.

«Це центральна суперечність цього форуму. Давос — це зібрання еліти, яке намагається сформувати світ, що належить усім».

У класичній формі Давосу Фінк констатує очевидне, ніби це щось нове. Як зазначили деякі критики, форум має традицію не читати аудиторію, поки не стає надто пізно.

«Давос постійно помилявся щодо того, куди рухається світ», — написала у вівторок старший бізнес-редактор Semafor Ліз Гоффман.

«Натовп середини 2010-х років захоплювався Brexit, MAGA та хвилею популізму, що послідувала за цим. У 2020 році делегати занурювалися у спільні фонтани фондю, поки COVID-19 поширювався неподалік. Давос ненадовго повністю поклав гроші на метавсесвіт» .

Нерозуміння позначки MAGA та сил, які її сформували, повертає нас до проблеми K-подібної економіки, яка далеко не є винятковою для Америки.

Жорстка нерівність за своєю суттю дестабілізує ситуацію. Історія має безліч прикладів, хоча достатньо лише поглянути на заголовки новин з Ірану останніх тижнів, щоб побачити, як ризики проявляються в реальному часі.

Роки високої інфляції та фінансових зловживань підірвали багатство середнього класу, тоді як корупція на високому рівні дозволила жменьці бізнесменів збагатитися. Гнів через цю нерівність вибухнув наприкінці грудня, коли валюта країни впала до історичного мінімуму, що спричинило масові протести та жорстокі репресії з боку Тегерана.

Якщо учасники Давосу хочуть повчитися у привидів минулого Давосу, їм було б мудро зробити більше, ніж просто говорити про прискорений розкол з великої літери «К».

«Неможливо підтримувати такий рівень відкритого багатства без наслідків», — зазначає Атвотер.

«Я думаю, що ті, хто на вершині, не розуміють, що будь-яка додаткова вразливість може легко стати переломним моментом… Ми лише за крок від того, щоб щось розпочалося».