Польські фермери знову блокуватимуть кордон з Україною

На кордоні України та Польщі вдень 23 січня буде заблоковано рух на пункті пропуску «Долгобичув — Угринів» через страйк польських фермерів. Про це повідомляє Державна митна служба України .

Страйк фермерів

Зазначається, що за інформацією від польської сторони, 23 січня польські фермери планують влаштувати страйк перед пунктом пропуску «Долгобичув — Угринів».

«Очікується, що блокування автошляху, який веде до пункту пропуску з суміжної сторони, триватиме з 11:00 до 15:30 за польським часом», — сказано у повідомленні.

Загалом в ДМСУ попереджають, що польські фермери анонсують чергову акцію протесту протягом усієї доби 23 січня. Тому українців просять зважати на ці обставини та обирати альтернативні пункти пропуску, де немає фермерських страйків.