На кордоні України та Польщі вдень 23 січня буде заблоковано рух на пункті пропуску «Долгобичув — Угринів» через страйк польських фермерів. Про це повідомляє Державна митна служба України.
21 січня 2026, 18:10
Польські фермери знову блокуватимуть кордон з Україною
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Страйк фермерів
Зазначається, що за інформацією від польської сторони, 23 січня польські фермери планують влаштувати страйк перед пунктом пропуску «Долгобичув — Угринів».
«Очікується, що блокування автошляху, який веде до пункту пропуску з суміжної сторони, триватиме з 11:00 до 15:30 за польським часом», — сказано у повідомленні.
Загалом в ДМСУ попереджають, що польські фермери анонсують чергову акцію протесту протягом усієї доби 23 січня. Тому українців просять зважати на ці обставини та обирати альтернативні пункти пропуску, де немає фермерських страйків.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі