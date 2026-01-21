Multi від Мінфін
21 січня 2026, 15:57

Фонд гарантування вкладів планує запровадити захист депозитів юросіб у розмірі до 100 тисяч євро

В Україні планують суттєво розширити систему захисту банківських вкладів, поширивши державні гарантії на рахунки юридичних осіб. Передбачається, що сума відшкодування буде уніфікована та становитиме еквівалент 100 000 євро. Про таку ініціативу повідомила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) Ольга Білай під час фахової дискусії «Банківський сектор України: здобутки 2025 року та очікування від 2026-го», повідомляє Finclub.

Фонд гарантування вкладів планує запровадити захист депозитів юросіб у розмірі до 100 тисяч євро
Фото: pixabay

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Уніфікація гарантій для всіх категорій клієнтів

За словами очільниці Фонду, нова модель передбачає встановлення єдиного ліміту для всіх груп вкладників. Це означає, що як для звичайних громадян (фізосіб), так і для фізичних осіб-підприємців (ФОП) та юридичних осіб діятиме однаковий поріг захисту — 100 тисяч євро. Ця сума включатиме не лише строкові депозити, а й залишки на поточних рахунках компаній.

Хоча ідея вже активно обговорюється, відповідний законопроєкт наразі перебуває на стадії розробки. Білай також уточнила, що юридичні особи будуть зобов'язані сплачувати внески до Фонду, проте для них буде застосовано окрему методику розрахунку.

Порівняння з європейськими стандартами та терміни реформ

На сьогодні українська банківська система працює за моделлю, де внески до ФГВФО сплачуються із загального обсягу депозитів. Поточний запас ліквідності Фонду є стабільним: цільовий показник становить 2,8% від загальної гарантованої суми в системі.

Нагадаємо, що на період воєнного стану та протягом пів року після його завершення в Україні діє 100% гарантія на всі вклади фізичних осіб. Після цього періоду ліміт відшкодування для фізосіб має скласти 600 000 грн. Білай зауважила, що ця цифра є значно меншою за європейський стандарт у 100 000 євро.

Перехід на повноцінну європейську модель, де сума внесків кожного банку розраховується на основі його індивідуальних ризиків (ризик-орієнтований підхід), планується реалізувати ближче до 2030 року, що корелює із термінами вступу України до ЄС.

Фінансова стійкість та вплив на бізнес

Попередні розрахунки ФГВФО підтверджують, що фінансовий стан установи є достатньо міцним, аби витримати навантаження від гарантування вкладів на суму 100 тисяч євро для всіх категорій, включаючи бізнес.

«Ми дійшли висновку, що можемо покрити ці ризики без потреби у запровадженні додаткового фінансового тиску на банківську систему у вигляді збільшення внесків», — наголосила Ольга Білай.

Оцінюючи вплив ініціативи на ринок, директорка Фонду зазначила:

  • Для великих корпорацій сума у 100 тисяч євро не є критичною і навряд чи кардинально змінить рівень їхньої лояльності до банків.
  • Для малого та середнього бізнесу (МСБ) цей крок є життєво важливим, оскільки забезпечує збереження обігових коштів у разі виведення банку з ринку.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Rodion21
Rodion21
21 січня 2026, 17:08
#
Звучит здорово!

п.с. а разве ФЛП (ФОП) может открыть срочный депозит ?!
(в смысле перевести деньги на депозит с ФОП счета напрямую , а не через вывод на личную карту?!)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
