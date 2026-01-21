Видатки держбюджету-2025 сягнули 4,19 трлн грн: дві третини коштів спрямовано на оборону

За підсумками 2025 року загальна сума видатків загального фонду державного бюджету України становила 4,19 трлн грн. Це на 20% (або на 697,2 млрд грн) більше, ніж показники попереднього року. Згідно зі звітністю Держказначейства від 15 січня 2026 року, лише за останній місяць року (грудень) було витрачено 649,9 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Оборона — абсолютний пріоритет

Ключовою статтею витрат залишається сфера національної безпеки та оборони. За рік на цей напрям було спрямовано 2,67 трлн грн, що становить 63,8% від усіх видатків бюджету. У грудні на потреби захисту країни витратили 445,7 млрд гривень.

Куди витрачали кошти: структура видатків

У Міністерстві фінансів наголошують, що на кінець року всі пріоритетні зобов'язання держави, включаючи соціальні та безпекові, були профінансовані у повному обсязі.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано:

1,55 трлн грн — на оплату праці працівникам бюджетної сфери з нарахуваннями (освітяни, науковці, працівники медицини, культури, соціальні працівники та ін.). У тому числі у грудні - 152,2 млрд грн (36,9%) від загального обсягу видатків, витрачених за 2025 рік (проти минулого року зросли на 256,4 млрд грн, або на 19,9%);

659,6 млрд грн — на соціальне забезпечення (зокрема, виплату пенсій і допомоги, стипендій, допомоги сім'ям з дітьми та ін.) (у грудні - 76,9 млрд грн) або 15,7% від загального обсягу видатків, що на 89,5 млрд грн або на 15,7% більше проти минулого року;

677,1 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг (у грудні - 158,6 млрд грн) або 16,2% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;

перерахування Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

594,8 млрд грн — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у грудні - 160,7 млрд грн) або 14,2% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;

забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва;

забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру;

361,6 млрд грн — на обслуговування державного боргу (у грудні - 41,7 млрд грн) або 8,6% від загального обсягу (проти минулого року зросли на 53,2 млрд грн, або на 17,3%);

188,2 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам (у грудні - 15,2 млрд грн) або 4,5% від загального обсягу (проти минулого року зросли на 10,8 млрд грн, або на 6,1%).

Нагадаємо

За оперативними даними Державної казначейської служби, за 2025 рік до загального фонду державного бюджету надійшло 2,66 трлн гривень.