Видатки держбюджету-2025 сягнули 4,19 трлн грн: дві третини коштів спрямовано на оборону

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 січня 2026, 15:14

Видатки держбюджету-2025 сягнули 4,19 трлн грн: дві третини коштів спрямовано на оборону

За підсумками 2025 року загальна сума видатків загального фонду державного бюджету України становила 4,19 трлн грн. Це на 20% (або на 697,2 млрд грн) більше, ніж показники попереднього року. Згідно зі звітністю Держказначейства від 15 січня 2026 року, лише за останній місяць року (грудень) було витрачено 649,9 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Видатки держбюджету-2025 сягнули 4,19 трлн грн: дві третини коштів спрямовано на оборону
Фото: НБУ

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Оборона — абсолютний пріоритет

Ключовою статтею витрат залишається сфера національної безпеки та оборони. За рік на цей напрям було спрямовано 2,67 трлн грн, що становить 63,8% від усіх видатків бюджету. У грудні на потреби захисту країни витратили 445,7 млрд гривень.

Куди витрачали кошти: структура видатків

У Міністерстві фінансів наголошують, що на кінець року всі пріоритетні зобов'язання держави, включаючи соціальні та безпекові, були профінансовані у повному обсязі.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано:

1,55 трлн грн — на оплату праці працівникам бюджетної сфери з нарахуваннями (освітяни, науковці, працівники медицини, культури, соціальні працівники та ін.). У тому числі у грудні - 152,2 млрд грн (36,9%) від загального обсягу видатків, витрачених за 2025 рік (проти минулого року зросли на 256,4 млрд грн, або на 19,9%);

659,6 млрд грн — на соціальне забезпечення (зокрема, виплату пенсій і допомоги, стипендій, допомоги сім'ям з дітьми та ін.) (у грудні - 76,9 млрд грн) або 15,7% від загального обсягу видатків, що на 89,5 млрд грн або на 15,7% більше проти минулого року;

677,1 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг (у грудні - 158,6 млрд грн) або 16,2% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

  • підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;
  • перерахування Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

594,8 млрд грн — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у грудні - 160,7 млрд грн) або 14,2% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

  • придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;
  • забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва;
  • забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру;

361,6 млрд грн — на обслуговування державного боргу (у грудні - 41,7 млрд грн) або 8,6% від загального обсягу (проти минулого року зросли на 53,2 млрд грн, або на 17,3%);

188,2 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам (у грудні - 15,2 млрд грн) або 4,5% від загального обсягу (проти минулого року зросли на 10,8 млрд грн, або на 6,1%).

Нагадаємо

За оперативними даними Державної казначейської служби, за 2025 рік до загального фонду державного бюджету надійшло 2,66 трлн гривень.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами