21 січня 2026, 14:15

Ринок елітних годинників виходить із кризи: Rolex та Patek Philippe знову зростають у ціні

Вторинний ринок розкішних годинників демонструє ознаки оздоровлення після тривалого періоду спаду. За останні пів року ціни на вживані моделі топ-сегмента зросли приблизно на 4%.

Вторинний ринок розкішних годинників демонструє ознаки оздоровлення після тривалого періоду спаду.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Стабілізація після двох років падіння

Експерти Morgan Stanley та WatchCharts зазначають, що поточне зростання свідчить скоріше про стабілізацію ринку, аніж про початок нового агресивного буму. Протягом попередніх двох років вартість елітних годинників знижувалася, проте наприкінці 2025 року тиск на ціни послабився.

Аналітики виділяють кілька ключових факторів, що сприяли цьому відновленню:

  • Очищення запасів: Надлишок пропозиції на ринку, який тиснув на вартість, поступово зник.
  • Стійкість продавців: Власники годинників більше не схильні знижувати ціни заради швидкого продажу, припинивши «панічний розпродаж».
  • Зростання офіційних цін: Виробники люксових годинників підняли роздрібні ціни в бутиках приблизно на 7% з початку 2025 року. Це створило підтримку для вартості цих же моделей на вторинному ринку.

Лідери відновлення та ставка на «фізичний дефіцит»

Відновлення ринку відбувається нерівномірно. Основний ріст сконцентрований навколо брендів, які мають реальну цінову владу, насамперед це Rolex, Patek Philippe та Audemars Piguet. Більшість інших марок продовжують торгуватися зі значними знижками.

Також важливу роль відіграють офіційні програми перепродажу, зокрема від Rolex. Вони стали стабілізуючим фактором, зменшивши волатильність у верхньому ціновому сегменті.

Тенденція зростання вартості годинників збігається зі злетом цін на дорогоцінні метали. Інвестори дедалі частіше віддають перевагу фізичним активам з обмеженою пропозицією перед ризикованими фінансовими інструментами. Для порівняння, золото подорожчало майже на 70% з початку 2025 року, а срібло — приблизно на 150% через дефіцит фізичного металу та промисловий попит.

Це свідчить про зміну настроїв інвесторів, які шукають «тиху гавань» у реальних, матеріальних цінностях на тлі макроекономічного напруження.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
21 січня 2026, 14:31
Українські чиновники і службовці тцк вивели ринок елітних годинників із кризи!
