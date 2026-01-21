Біткоїн упав нижче $90 000, Ethereum — $3 000, Solana Mobile розпочала аірдроп токена SKR: що нового

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Біткоїн упав нижче $90 000, Ethereum — нижче $3 000

У ніч на 21 січня перша криптовалюта у моменті впала нижче $88 000.

Це призвело до масових ліквідацій за ф’ючерсними контрактами — добові втрати сягнули майже $880 млн. Під примусове закриття позицій потрапили майже 169 тисяч трейдерів.Про це свідчать дані CoinGlass.

На момент написання новини ціна біткоїна становить близько $89 200. За добу актив втратив 1,97%, за тиждень — 6,34%. Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також опинилися у «червоній» зоні. При цьому найбільше за останні 24 години втратили в ціні Ethereum (-4,65%) та BNB (-4,60%).

Південна Корея скасує банківську монополію на крипторинку: біржі отримають більше свободи

Південна Корея готується до масштабної лібералізації крипторинку, розглядаючи скасування негласного правила «одна біржа — один банк». Це рішення має покласти край монополізації галузі та стимулювати конкуренцію серед торговельних майданчиків. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Ключові зміни в регулюванні:

Демонополізація: Комісія з фінансових послуг (FSC) вважає, що прив’язка біржі до одного банку обмежує розвиток менших гравців та сприяє олігополії великих операторів.

Нові інструменти: Регулятори планують дозволити запуск криптодеривативів та відкриття корпоративних рахунків для операцій із цифровими активами, що залучить у сектор новий капітал.

Гнучкий підхід: В межах майбутнього закону «Про цифрові активи» пропонується впровадити регуляторні «пісочниці» та відмовитися від автоматичного копіювання правил фондового ринку для криптоіндустрії.

Офіційне рішення щодо обсягів та термінів дерегуляції уряд планує оголосити вже до кінця 2026 року. Питання допуску іноземних бірж на внутрішній ринок поки залишається закритим задля захисту національних компаній.

Solana Mobile розпочала аірдроп токена SKR: власники смартфонів Seeker отримують винагороди

Сьогодні, 21 січня 2026 року, компанія Solana Mobile офіційно запустила власний токен SKR та розпочала масштабну роздачу активів (аірдроп) серед власників криптосмартфонів Seeker. Новий актив продемонстрував стрімке зростання одразу після лістингу: при стартовій ціні $0,006 курс підскочив на 85%, досягнувши позначки $0,012. Капіталізація проєкту вже перевищила $70 млн.

Право на безкоштовні монети отримали понад 100 000 користувачів. Основні деталі розподілу:

Як отримати: Власники Seeker можуть заклеймити (забрати) токени через вбудований гаманець смартфона протягом 90 днів. Усі незатребувані активи повернуться до загального пулу.

Обсяг роздачі: На аірдроп виділено 30% від загальної емісії SKR, що становить 10 мільярдів монет.

Стейкінг: Розробники радять стейкати отримані активи. Система заохочень передбачає нову емісію кожні 48 годин.

Модель токена передбачає поступове зниження інфляції: початкова річна ставка у 10% щороку зменшуватиметься на чверть, доки не зафіксується на рівні 2%. Це має стимулювати ранніх тримачів до довгострокового володіння активом.

Реліз SKR став початком «другого сезону» в екосистемі смартфона. Окрім фінансових винагород, на користувачів чекає:

Оновлений магазин децентралізованих застосунків (dApp Store).

Ранній доступ до нових продуктів.

Розширення функціонала у сферах DeFi, DePIN, геймінгу та мобільних платежів.

Злам DeFi-протоколу Makina Finance: через маніпуляцію оракулом викрадено понад $5 млн

Децентралізований проєкт Makina Finance, який спеціалізується на інституційних інвестиційних стратегіях, став жертвою масштабної хакерської атаки. За даними аналітичних компаній CertiK та GoPlus Security, зловмисники спустошили один зі стейблкоїн-пулів, вивівши активи на суму близько $5,1 млн.

Атака була реалізована через складну маніпуляцію ціновим оракулом. Хакер діяв за наступним алгоритмом:

Використав флешкредит на суму 280 млн USDC, щоб отримати колосальний обсяг ліквідності.

Завдяки цим коштам штучно спотворив цінові дані в оракулі MachineShareOracle, який використовувався протоколом для оцінки активів.

Це дозволило вивести всі кошти з пулу DUSD/USDC на платформі Curve.

Цікаво, що значну частину викраденого — $4,14 млн (1299 ETH) — зумів перехопити MEV-білдер, який випередив транзакцію хакера в черзі блоку.

Розробники Makina Finance підтвердили інцидент і заявили, що проблема торкнулася лише постачальників ліквідності токена DUSD у пулах Curve. Наразі вжито наступних заходів:

У всіх модулях протоколу (Machines) активовано режим безпеки (emergency mode).

Команда наполегливо закликає користувачів, які надають ліквідність у пул DUSD на Curve, терміново вивести свої кошти.