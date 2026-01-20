Трейдери прогнозують падіння біткоїна нижче $80 000 до кінця червня

Трейдери на ринку опціонів очікують падіння біткоїна нижче $80 000 до середини 2026 року. Ймовірність такого сценарію оцінюють у 30%. Про це повідомляє CoinDesk .

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Оцінка трейдерів

У заяві йдеться, що високий відкритий інтерес у пут-опціонах із цілями $75 000-$80 000 свідчить про ймовірне падіння. Зазначимо, пут-опціон дає право продати актив за фіксованою ціною до певної дати. Він протилежний кол-опціону, який дає право купити актив за визначеною ціною до кінця строку дії контракту.

Крім того, у CoinDesk зазначили, що показник опціонного нахилу (options skew), який вимірює різницю між ціною кол- і пут-опціонів, залишається негативним — це вказує на перевагу ведмежих настроїв.

Читайте також: Як відкрити криптогаманець у Telegram: покрокова інструкція для новачків

«Ринки опціонів показують чіткий нахил до зниження, із 30% ймовірністю того, що біткоїн впаде нижче за $80 000 до 26 червня, порівняно з 19% шансом, що він підніметься вище за $120 000 за той самий період», — заявив керівник досліджень Derive Шон Доусон.

Аналітики пов’язують корекцію з новими геополітичними ризиками. За словами Доусона, плани президента США Дональда Трампа ввести тарифи на імпорт із Європи, зокрема на тлі ситуації щодо Гренландії, можуть призвести до росту волатильності.