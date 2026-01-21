У 2025 році автопарк України поповнили 64,5 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 12% менше, ніж у попередньому році, повідомляє Укравтопром.
21 січня 2026, 9:02
Дизель втрачає популярність: Продажі авто впали на 12%
Дизель втрачає популярність
З них: 14,2 тис. од. нових (-20%) та 50,3 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-9%). Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 17,4% продажів, проти 25,6% у 2024 році. Серед ввезених вживаних легковиків частка дизельних машин становила 18,3%, проти 24,8% роком раніше.
Топ-5 моделей нових дизельних легковиків
- RENAULT Duster — 3524 од.;
- TOYOTA Land Cruiser Prado — 1830 од.;
- VOLKSWAGEN Touareg — 1388 од.;
- SKODA Kodiaq — 858 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 823 од.
Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто
- RENAULT Megane — 4186 од.;
- NISSAN Qashqai — 3444 од.;
- SKODA Octavia — 3259 од.;
- VOLKSWAGEN Passat — 2773 од.;
- VOLKSWAGEN Golf — 1790 од.
