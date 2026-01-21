Криптовалюти принесли родині Трампа $1,4 млрд: статки зросли до $6,8 млрд

Родина президента США Дональда Трампа заробила близько $1,4 млрд завдяки криптовалютам за минулий рік. Загальні статки оцінюються $6,8 млрд, пише Bloomberg .

Криптовалюти — головний драйвер зростання статків

За даними журналістів, криптопроєкти зайняли місце серед нових напрямів бізнесу, таких як виробництво зброї, рідкісноземельні метали, штучний інтелект і платформи прогнозів. Проте саме криптовалюти стали головним драйвером зростання, йдеться в повідомленні.

У Bloomberg зазначили, що сім'я Трампів заробляє через токени, а також публічні й приватні компанії.

Три ключові проєкти на яких заробляє родина Трампа

World Liberty Financial — криптоплатформа, яку заснував Трамп разом із синами. Продаж токенів приніс близько $390 млн. У серпні сім'я отримала ще понад $500 млн через угоду з Alt5 Sigma;

мемкоїн OFFICIAL TRUMP — запущений до інавгурації, а частка сім'ї та пов’язані з нею надходження коштують близько $280 млн;

American Bitcoin — майнінговий бізнес, створений у партнерстві з Hut 8. Ерік Трамп володіє часткою, оціненою у $114 млн попри 82% падіння акцій від піка.

У заяві йдеться, що попри зростання прибутків від криптовалют, загальна сума була нівельована падінням вартості соціальної мережі Trump Media & Technology Group.

За останні 12 місяців її акції впали на 66%, попри спроби диверсифікувати бізнес у фінанси, криптовалюти та нещодавно — у термоядерну енергетику, зазначили журналісти.

Крім того, родина володіє власними токенами приблизною вартістю $3,8 млрд за цінами на момент оголошення, однак вони не включені до розрахунків Bloomberg, оскільки наразі заблоковані.

Також дохід приносить стейблкоїн USD1, за оцінками Bloomberg, бізнес може коштувати понад $300 млн.

Серед інших джерел доходу, окрім криптовалют, журналісти відзначили нерухомість та венчурний фонд 1789 Capital, який до початку 2026 року залучив близько $2 млрд інвестицій і вклав понад $800 млн у різні стартапи.