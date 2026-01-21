Розкіш на колесах: Податкова назвала лідерів зі сплати транспортного податку у 2025 році

Транспортний податок продовжує забезпечувати стабільні надходження до місцевих бюджетів — за підсумками 2025 року надійшло 249,8 млн грн податку. Про це йдеться у повідомленні Податкової.

Як змінилася сума надходжень

Порівняно з 2024 роком надходження зросли на 13,7 %, або майже на 30 млн гривень.

Лідери зі сплати транспортного податку

Найбільші обсяги сплати транспортного податку у таких регіонах:

м. Київ — 74,1 млн грн;

Дніпропетровська область — 24,9 млн грн;

Одеська область — 20,9 млн грн;

Київська область — 18,5 млн грн.

Хто повинен платити податок

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, зокрема нерезиденти, які є власниками зареєстрованих в Україні легкових автомобілів, що відповідають критеріям оподаткування:

з року їх випуску минуло не більш ніж 5 років (включно);

середньоринкова вартість авто становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати (МЗП), установленої станом на 1 січня податкового (звітного) року.

Мінекономіки визначає таку вартість авто й щороку, до 1 лютого, на своєму офіційному вебсайті розміщує перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком на поточний рік.