Транспортний податок продовжує забезпечувати стабільні надходження до місцевих бюджетів — за підсумками 2025 року надійшло 249,8 млн грн податку. Про це йдеться у повідомленні Податкової.
21 січня 2026, 8:00
Розкіш на колесах: Податкова назвала лідерів зі сплати транспортного податку у 2025 році
Як змінилася сума надходжень
Порівняно з 2024 роком надходження зросли на 13,7 %, або майже на 30 млн гривень.
Лідери зі сплати транспортного податку
Найбільші обсяги сплати транспортного податку у таких регіонах:
- м. Київ — 74,1 млн грн;
- Дніпропетровська область — 24,9 млн грн;
- Одеська область — 20,9 млн грн;
- Київська область — 18,5 млн грн.
Хто повинен платити податок
Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, зокрема нерезиденти, які є власниками зареєстрованих в Україні легкових автомобілів, що відповідають критеріям оподаткування:
- з року їх випуску минуло не більш ніж 5 років (включно);
- середньоринкова вартість авто становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати (МЗП), установленої станом на 1 січня податкового (звітного) року.
Мінекономіки визначає таку вартість авто й щороку, до 1 лютого, на своєму офіційному вебсайті розміщує перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком на поточний рік.
