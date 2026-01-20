Multi від Мінфін
20 січня 2026, 18:45

Данський пенсійний фонд розпродає держборг США

Данський пенсійний фонд AkademikerPension ухвалив рішення повністю вийти з активів, пов’язаних із казначейськими облігаціями США (US Treasuries), до кінця цього місяця. Ключовою причиною такого кроку стали побоювання, що економічна та зовнішня політика президента Дональда Трампа створила надмірні кредитні ризики, які більше не можна ігнорувати інституційним інвесторам. Про це повідомляє Bloomberg 20 січня.

Данський пенсійний фонд AkademikerPension ухвалив рішення повністю вийти з активів, пов’язаних із казначейськими облігаціями США (US Treasuries), до кінця цього місяця.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Сумніви у надійності американської економіки

Андерс Шельде, головний інвестиційний директор AkademikerPension, пояснив позицію фонду тим, що Сполучені Штати втрачають статус надійного позичальника. За його словами, в довгостроковій перспективі стан державних фінансів США викликає серйозні сумніви щодо їхньої стійкості.

Фонд, який управляє заощадженнями викладачів та науковців на суму близько $25 мільярдів, станом на кінець 2025 року тримав у держоблігаціях США близько $100 мільйонів. Раніше ці папери використовувалися виключно для управління ліквідністю та ризиками, проте керівництво фонду вирішило знайти їм безпечнішу альтернативу.

«США, по суті, не є надійним кредитором, і в довгостроковій перспективі державні фінанси США не є стійкими», — заявив Андерс Шельде.

Геополітика та «фактор Гренландії»

Хоча сума у $100 мільйонів є незначною в масштабах величезного ринку держборгу США, це рішення має важливе символічне значення. Воно демонструє, як європейські інвестори починають переглядати поняття «тихої гавані» на тлі політичної напруги.

Однією з причин виходу з американських активів стали поновлені погрози Дональда Трампа щодо поглинання Гренландії. Острів, який є частиною Королівства Данія, неодноразово відмовляв американському президенту, заявляючи, що територія не продається. Це викликало обурення серед європейських союзників Данії.

Окрім геополітики, інвесторів турбує відсутність фіскальної дисципліни у Вашингтоні та ослаблення долара.

Тенденція серед данських інвесторів

AkademikerPension — не єдиний фонд, який позбувається американського боргу. Це переростає у тенденцію:

  • Laerernes Pension продав більшість своїх казначейських облігацій ще до загострення ситуації з Гренландією, посилаючись на загрозу незалежності Федеральної резервної системи (аналог Нацбанку в США).
  • PFA (активи під управлінням — $120 млрд) скоротив свою частку в американських паперах у рамках реорганізації.
  • Paedagogernes Pension заявив про припинення запуску нових стратегій, орієнтованих на неліквідні активи США.

Очікується, що питання Гренландії та нових мит стане головною темою під час візиту Трампа до Давосу в середу. Міністр фінансів США Скотт Бессент закликає до спокою та відкидає припущення, що Європа масово розпродуватиме американські облігації.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
Leonid Fridman
Leonid Fridman
20 січня 2026, 19:04
#
Вот и настал конец доллару США …
+
0
Alex SH
Alex SH
20 січня 2026, 19:17
#
— Рабинович, как ваше здоровье?
— Не дождетесь!..
+
0
Skeptik777
Skeptik777
20 січня 2026, 19:47
#
Та да… дупа америкосам. 100 млн то аж цілих 0,00033333 %. Та всьо… зливайте воду.
+
0
Alex SH
Alex SH
20 січня 2026, 19:22
#
Дания решила досадить своему противнику по Гренландии? И придумала идиотскую заморочку?
К сожалению деньги потеряют пенсионеры, доверившие пх фонду. Впрочем деньги это небольшие и нищета им не светит.
Если это и символизм, то только символизм человеческой твердолобости и желанию досадить соседу даже понеся потери самому.
+
+30
Skeptik777
Skeptik777
20 січня 2026, 19:47
#
А які потєрі? Купили, потримали, отримали відсотки продали. Кдє патєрі?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає AllexL и 11 незареєстрованих відвідувачів.
